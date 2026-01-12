हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAyush Badoni Profile: कौन हैं आयुष बदोनी, कैसे अचानक टीम इंडिया में मिली जगह? जानें उनके बारे में सबकुछ

Ayush Badoni Profile: कौन हैं आयुष बदोनी, कैसे अचानक टीम इंडिया में मिली जगह? जानें उनके बारे में सबकुछ

Ayush Badoni Profile: न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से वाशिंगटन सुंदर बाहर हो गए हैं. उनकी जगह आयुष बदोनी को सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Jan 2026 04:23 PM (IST)
Preferred Sources

Who is Ayush Badoni: वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. उन्हें वडोदरा में खेले गए पहले ODI मैच में गेंदबाजी करते समय चोट आई थी. बीसीसीआई ने आयुष बदोनी को उनका रिप्लेसमेंट घोषित किया है. 14 और 18 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा और तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा, उनके लिए भारतीय स्क्वाड में सुंदर की जगह अब बदोनी ने ले ली है. यहां जानिए आयुष बदोनी कौन हैं और उन्हें किस वजह से पहली बार टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया है.

आयुष बदोनी का जन्म 3 दिसंबर, 1999 को दिल्ली में हुआ था, लेकिन वो मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं. उनका परिवार देवप्रयाग ब्लॉक में स्थित छोटे से गांव सिलोड़ से आता है. मूल रूप से उत्तराखंड से आने वाला उनका परिवार बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गया था, इस कारण आयुष का बचपन दिल्ली में ही बीता है.

मां स्कूल टीचर, पिता बनाते हैं फिल्में

आयुष बदोनी को बचपन से ही क्रिकेट से बहुत लगाव रहा है और 9 साल की उम्र में पेशेवर क्रिकेट का अभ्यास शुरू किया था. उन्होंने सोनेट क्रिकेट अकादमी में ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी. दरअसल उनके सबसे पहले कोच उनके पिता, विवेक बदोनी रहे. विवेक ने बेटे के अंदर क्रिकेट का जुनून देख उन्हें गेंद और बल्ले के गुर सिखाने शुरू किए थे. विवेक बदोनी पेशे से डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते हैं और आयुष की मां, विभा बदोनी पेशे से स्कूल टीचर हैं. पिता विवेक ने आयुष के लिए घर की छत को नेट प्रैक्टिस एरिया बना दिया था. आयुष यहीं पर नेट अभ्यास किया करते थे.

26 वर्षीय आयुष बदोनी डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए खेलते हैं और IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं. बदोनी को 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 लाख रुपये में अपने स्क्वाड में शामिल किया था. वो तभी से इस टीम के लिए खेल रहे हैं और IPL 2026 में उन्हें 4 करोड़ रुपये की भारी भरकम तनख्वाह मिलने वाली है.

अब तक आयुष बदोनी का करियर

आयुष बदोनी ने अब तक 96 टी20 मैचों के करियर में 1,788 रन बनाने के अलावा 17 विकेट भी लिए हैं. वहीं 27 मैचों के लिस्ट A करियर में उनके नाम 693 रन और 18 विकेट हैं. फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में अभी तक उन्होंने 21 मैच खेलकर 1681 रन बनाने के साथ 22 विकेट भी लिए हैं. 56 मैचों के IPL करियर में आयुष ने 963 रन बनाए हैं.

यह भी पढ़ें:

ICC के 2 वेन्यू वाले सुझाव पर आया BCCI का रिएक्शन, जानें बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर ताजा अपडेट

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 12 Jan 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
India Squad Washington Sundar Ayush Badoni IND VS NZ Ayush Badoni Profile
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत इन देशों को दिया बड़ा झटका, 'हाई रिस्क' वाली कैटेगरी में डाला; जानें क्या होगा असर?
ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत इन देशों को दिया बड़ा झटका, 'हाई रिस्क' वाली कैटेगरी में डाला; जानें क्या होगा असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गर्व है मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया', राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'गर्व है मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया', राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
इंडिया
टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत? अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया खुलासा
टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत? अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया खुलासा
क्रिकेट
पहली बार टीम इंडिया में शामिल हुए आयुष बदोनी की नेटवर्थ कितनी है? कहां के रहने वाले हैं और कितनी है कमाई; जानें सबकुछ
पहली बार टीम इंडिया में शामिल हुए आयुष बदोनी की नेटवर्थ कितनी है? कहां के रहने वाले हैं और कितनी है कमाई; जानें सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

संभल में अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी, फिर गरजा बुलडोजर | UP News | Breaking News
Shimla में बेकाबू ट्रक ने कुचली कई गाड़िया, इलाके में मचा हड़कंप | Road Accident | Breaking News
UP Politics: SP सांसद का विवादित बयान, भगवान राम को समाजवादी बताया | Virendra Singh
Trump क्यों खरीदना चाहता है Greenland? | $1.5 Trillion का Geopolitical Game | Paisa Live
'AMU में मस्जिद है तो मंदिर भी बनना चाहिए'- Devkinandan | Social Issue | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत इन देशों को दिया बड़ा झटका, 'हाई रिस्क' वाली कैटेगरी में डाला; जानें क्या होगा असर?
ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत इन देशों को दिया बड़ा झटका, 'हाई रिस्क' वाली कैटेगरी में डाला; जानें क्या होगा असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गर्व है मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया', राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'गर्व है मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया', राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
इंडिया
टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत? अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया खुलासा
टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत? अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया खुलासा
क्रिकेट
पहली बार टीम इंडिया में शामिल हुए आयुष बदोनी की नेटवर्थ कितनी है? कहां के रहने वाले हैं और कितनी है कमाई; जानें सबकुछ
पहली बार टीम इंडिया में शामिल हुए आयुष बदोनी की नेटवर्थ कितनी है? कहां के रहने वाले हैं और कितनी है कमाई; जानें सबकुछ
ओटीटी
Taskaree OTT Release: इमरान हाशमी की 'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
हेल्थ
Blood Pressure: क्या बार-बार ब्लड प्रेशर चेक करने से जल्दी बीमार पड़ते हैं आप, जान लें क्या कहते हैं डॉक्टर?
क्या बार-बार ब्लड प्रेशर चेक करने से जल्दी बीमार पड़ते हैं आप, जान लें क्या कहते हैं डॉक्टर?
ट्रेंडिंग
Video: सांसद राघव चड्ढा बने डिलीवरी बॉय, घर घर जाकर बांटे पार्सल- वीडियो वायरल
सांसद राघव चड्ढा बने डिलीवरी बॉय, घर घर जाकर बांटे पार्सल- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget