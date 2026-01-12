Who is Ayush Badoni: वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. उन्हें वडोदरा में खेले गए पहले ODI मैच में गेंदबाजी करते समय चोट आई थी. बीसीसीआई ने आयुष बदोनी को उनका रिप्लेसमेंट घोषित किया है. 14 और 18 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा और तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा, उनके लिए भारतीय स्क्वाड में सुंदर की जगह अब बदोनी ने ले ली है. यहां जानिए आयुष बदोनी कौन हैं और उन्हें किस वजह से पहली बार टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया है.

आयुष बदोनी का जन्म 3 दिसंबर, 1999 को दिल्ली में हुआ था, लेकिन वो मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं. उनका परिवार देवप्रयाग ब्लॉक में स्थित छोटे से गांव सिलोड़ से आता है. मूल रूप से उत्तराखंड से आने वाला उनका परिवार बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गया था, इस कारण आयुष का बचपन दिल्ली में ही बीता है.

मां स्कूल टीचर, पिता बनाते हैं फिल्में

आयुष बदोनी को बचपन से ही क्रिकेट से बहुत लगाव रहा है और 9 साल की उम्र में पेशेवर क्रिकेट का अभ्यास शुरू किया था. उन्होंने सोनेट क्रिकेट अकादमी में ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी. दरअसल उनके सबसे पहले कोच उनके पिता, विवेक बदोनी रहे. विवेक ने बेटे के अंदर क्रिकेट का जुनून देख उन्हें गेंद और बल्ले के गुर सिखाने शुरू किए थे. विवेक बदोनी पेशे से डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते हैं और आयुष की मां, विभा बदोनी पेशे से स्कूल टीचर हैं. पिता विवेक ने आयुष के लिए घर की छत को नेट प्रैक्टिस एरिया बना दिया था. आयुष यहीं पर नेट अभ्यास किया करते थे.

26 वर्षीय आयुष बदोनी डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए खेलते हैं और IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं. बदोनी को 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 लाख रुपये में अपने स्क्वाड में शामिल किया था. वो तभी से इस टीम के लिए खेल रहे हैं और IPL 2026 में उन्हें 4 करोड़ रुपये की भारी भरकम तनख्वाह मिलने वाली है.

अब तक आयुष बदोनी का करियर

आयुष बदोनी ने अब तक 96 टी20 मैचों के करियर में 1,788 रन बनाने के अलावा 17 विकेट भी लिए हैं. वहीं 27 मैचों के लिस्ट A करियर में उनके नाम 693 रन और 18 विकेट हैं. फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में अभी तक उन्होंने 21 मैच खेलकर 1681 रन बनाने के साथ 22 विकेट भी लिए हैं. 56 मैचों के IPL करियर में आयुष ने 963 रन बनाए हैं.

