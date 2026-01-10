आदित्य अशोक पहली बार न्यूजीलैंड की नेशनल टीम के साथ भारत आए हैं, वह वडोदरा में होने वाले पहले वनडे में खेल सकते हैं. आदित्य का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, जिन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया. बता दें कि इस सीरीज से पहले आदित्य ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रेनिंग कैंप में अभ्यास किया था.

आदित्य अशोक एक स्पिनर गेंदबाज हैं, जिन्हें ईश सोढ़ी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है. वह भी विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के सामने गेंदबाजी करने को लेकर उत्साहित हैं. भारतीय पिचों पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, ऐसे में आदित्य को तीनों मुकाबलों में खिलाया जा सकता है.

भारत में जन्मे आदित्य अशोक कब गए न्यूजीलैंड?

आदित्य अशोक का जन्म 5 सितंबर, 2002 को तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था. 2006 में उनका परिवार न्यूजीलैंड शिफ्ट हुआ, वह तब 4 साल के थे. उन्होंने ऑकलैंड के माउंट अल्बर्ट ग्रामर स्कूल से पढ़ाई की.

आदित्य ने न्यूजीलैंड में क्रिकेट सीखना शुरू किया, उन्होंने छोटी उम्र में एकेडमी ज्वाइन कर ली थी. स्पिनर गेंदबाज के रूप में उन्होंने खुद को निखारा. अभी गुगली उनकी ताकत है. खबर है कि वडोदरा में होने वाले पहले वनडे में आदित्य के रिश्तेदार स्टेडियम में मौजूद रहेंगे.

2020 में खेला था U19 विश्व कप

आदित्य अशोक अंडर-19 विश्व कप 2020 में न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा थे. उस विश्व कप में 4 पारियों में उन्होंने 4 विकेट लिए थे. ये वही सीजन था, जब रवि बिश्नोई 6 पारियों में 17 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे. इसके 3 साल बाद उन्हें न्यूजीलैंड की नेशनल टीम में जगह मिली.

2023 में किया इंटरनेशनल डेब्यू

आदित्य ने 20 अगस्त, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया, ये टी20 फॉर्मेट का मैच था जो दुबई में यूएई के खिलाफ खेला था. उसके बाद उन्होंने दूसरा टी20 इंटरनेशनल नहीं खेला. दिसंबर, 2023 में उन्होंने वनडे में डेब्यू किया. 2 वनडे मैचों में उनके नाम 1 विकेट है. एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच में भी उन्होंने 1 ही विकेट लिया था.

आंकड़ों की बात करें तो आदित्य अशोक ने 23 फर्स्ट क्लास मैचों में 78 विकेट लिए हैं. लिस्ट ए के 39 मैचों में उनके नाम 52 विकेट हैं. 32 टी20 में आदित्य ने 31 विकेट लिए हैं. टी20 में उनका इकॉनमी 7.62 का है.

चेन्नई सुपर किंग्स में की ट्रेनिंग

आदित्य अशोक कई बार भारत आ चुके हैं, लेकिन नेशनल टीम के साथ पहली बार भारत आए हैं. लेकिन पिछला साल भी उनके लिए खास था, उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स की एकेडमी में ट्रेनिंग करने का मौका मिला. इस दौरान उन्हें अलग-अलग पिचों के बारे में सीखने को मिला, जो यकीनन इस सीरीज में उनके काम आएगा.

भारतीय स्क्वॉड

रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

न्यूजीलैंड स्क्वॉड

हेनरी निकोल्स, निक केली, विल यंग, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, जोश क्लार्कसन, क्रिस क्लार्क, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़कारी फौल्कस, डेव्हन कॉनवे, मिशेल हे (विकेटकीपर), आदित्य अशोक, जेडन लेनोक्स, काइल जैमीसन, माइकल राए.