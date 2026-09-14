IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशिया कप फाइनल में मोहसिन नकवी को किसने बुलाया? इज्जत तार-तार

एशिया कप फाइनल में मोहसिन नकवी को किसने बुलाया? इज्जत तार-तार

मोहसिन नकवी को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से बेइज्जत होकर वापस लौटना पड़ा. टीम इंडिया ने उनके हाथों से एशिया कप ट्रॉफी नहीं ली. यहां जान लीजिए नकवी को एशिया कप फाइनल में कौन बुलाता है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Sep 2026 12:11 PM (IST)
Preferred Sources

लगभग एक साल के अंतराल में 2 बार इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती. मोहसिन नकवी के साथ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि भारत की पुरुष टीम ने 2025 और महिला टीम ने 2026 एशिया कप की ट्रॉफी नकवी के हाथों से लेने से मना कर दिया. BCCI भी कह चुका है कि जो भी भारत के खिलाफ काम कर रहा है, उसके हाथ से ट्रॉफी स्वीकार नहीं की जाएगी.

रविवार, 13 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खूब बवाल हुआ. प्रेजेंटेशन सेरेमनी देर से शुरू हुई, टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. वहीं नकवी श्रीलंकाई टीम को मेडल और रनर-अप का चेक देने के बाद वहां से चले गए. दोनों बार नकवी की पूरी दुनिया के सामने घनघोर बेइज्जती हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उन्हें एशिया कप के इवेंट्स में बुलाता कौन है?

कौन बुलाता है?

इससे पहले आप यह जानें कि मोहसिन नकवी को एशिया कप के इवेंट्स में कौन बुलाता है? यह जान लेना जरूरी है कि एशिया कप ACC (एशियन क्रिकेट काउंसिल) के अधीन आता है और इस टूर्नामेंट की मेजबानी सौंपने का काम एसीसी ही करता है. एशियन क्रिकेट काउंसिल ही तय करता है कि एशिया कप कब और किस देश में खेला जाएगा, मेजबानी किसको देनी है? मोहसिन नकवी फिलहाल इसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं.

अब जान लीजिए कि मोहसिन नकवी को एशिया कप के इवेंट्स में कोई बुलाता नहीं है, बल्कि वह ACC के चेयरमैन होने के नाते महिला एशिया कप 2026 के फाइनल मैच के लिए दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे थे. कुछ रिपोर्ट्स अनुसार यह पहले ही बता दिया गया था कि नकवी बतौर चीफ गेस्ट फाइनल मुकाबले के लिए मैदान में मौजूद रहेंगे और ट्रॉफी प्रेजेंट करेंगे.

यह भी पढ़ें: 'फर्क नहीं पड़ता...', मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने पर आया BCCI का रिएक्शन

यह सबको पहले से पता था कि भारत फाइनल जीता तो मेंस एशिया कप की तरह ट्रॉफी को लेकर दोबारा बवाल मचेगा. उम्मीद अनुसार दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कुछ वैसा ही हुआ. रिपोर्ट्स के अनुसार BCCI ने मोहसिन नकवी के सामने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि भारत ट्रॉफी जीता तो टीम इंडिया उनके हाथ से ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगी. इसके बावजूद नकवी बेइज्जत होने मैदान में चले आए.

कब तक चेयरमैन बने रहेंगे नकवी?

मोहसिन नकवी से पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह हुआ करते थे, जिनका कार्यकाल 2024 में समाप्त हो गया था. उनके बाद साल 2025 में मोहसिन नकवी ने ACC का चेयरमैन पद संभाला. उनका कार्यकाल अप्रैल 2027 तक चलेगा.

यह भी पढ़ें:

अभिषेक शर्मा ने पहले T20 में तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, भारतीयों में बने नंबर-1

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Asia Cup Mohsin Naqvi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
अभिषेक शर्मा ने पहले T20 में तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, भारतीयों में बने नंबर-1
अभिषेक शर्मा ने पहले T20 में तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, भारतीयों में बने नंबर-1
क्रिकेट
'फर्क नहीं पड़ता...', मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने पर आया BCCI का रिएक्शन
'फर्क नहीं पड़ता', मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने पर आया BCCI का रिएक्शन
क्रिकेट
एशिया कप: टीम इंडिया ने क्यों और किसके कहने पर मोहसिन नकवी से नहीं ली ट्रॉफी?
टीम इंडिया ने क्यों और किसके कहने पर मोहसिन नकवी से नहीं ली ट्रॉफी?
क्रिकेट
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

MAYAWATI का बड़ा फैसला! ANAND KUMAR के बेटों का पत्ता साफ, भतीजी को मिलेगी कमान? ABPLIVE
BRICS SUMMIT 2026: Putin Vs Jinping, किसकी कार ज्यादा पावरफुल और खतरनाक? |ABPLIVE
Sansani: पंजाबी गाने पर बवाल...सिंगर के घर 'मौत की दस्तक'!।Gulab Sidhu House Firing
UP News: Maharajganj में हाईवे पर मौत वाली गलती का CCTV हिला देगा !
BRICS Summit 2026 | Janhit: भारत-चीन मिले...Pakistan कैसे ना जले? | Modi-Putin-Xi Jinping | Russia
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
हरियाणा
गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को टक्कर, कार सवारों ने पहले रोका, फिर गिरा दिया
गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को टक्कर, कार सवारों ने पहले रोका, फिर गिरा दिया
इंडिया
हिंदी दिवस: Gen Z से अमित शाह बोले, 'जितनी भाषाएं सीख सकें, सीखें, लेकिन...'
हिंदी दिवस: Gen Z से अमित शाह बोले, 'जितनी भाषाएं सीख सकें, सीखें, लेकिन...'
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा ने पहले T20 में तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, भारतीयों में बने नंबर-1
अभिषेक शर्मा ने पहले T20 में तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, भारतीयों में बने नंबर-1
बॉलीवुड
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला मोशन पोस्टर, दिल छू लेगी 'सिया राम' की पहली झलक
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला पोस्ट, दिखी 'सिया राम' की पहली झलक
इंडिया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मोहम्मद शमी के भाई पर रेप का केस, शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप
मोहम्मद शमी के भाई पर रेप का केस, शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप
ट्रेंडिंग
गार्ड की गाना गाते रील हुई वायरल, नौकरी छूटी तो ऐसे खुली किस्मत
गार्ड की गाना गाते रील हुई वायरल, नौकरी छूटी तो ऐसे खुली किस्मत
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget