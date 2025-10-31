इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम? जानें भारत ने कितने मैच जीते

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम? जानें भारत ने कितने मैच जीते

Most Wins In International Cricket By Team: इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है. वहीं लगातार अच्छे प्रदर्शन करने के बावजूद अब तक भारत टॉप पर नहीं पहुंच पाई है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 31 Oct 2025 10:24 PM (IST)
Preferred Sources

Most Wins In Test+ODIs+T20Is By Team: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शुक्रवार, 31 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 4 विकेट से हराया. इसी के साथ, इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने अपना 1160वां जीत हासिल कर लिया है और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड अभी भी अपने नाम बरकरार रखा है. वहीं भारतीय टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली दूसरी टीम है. भारत अब तक 923 इंटरनेशनल मैच जीत चुकी है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले टॉप-5 देश कौन है?

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले टॉप-5 देश 

1. ऑस्ट्रेलिया - 1160 जीत

ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले टॉप-5 देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर है. ऑस्ट्रेलिया अब तक 2111 इंटरनेशनल मैच खेली है, जिसमें उसने 1160 मुकाबले अपने नाम किए हैं और 1000 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच जीतने वाली इकलौती टीम भी है.

2. भारत - 923 जीत 

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले देशों की लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर है. टीम इंडिया ने 1920 इंटरनेशनल मैचों में 923 मुकाबले जीते हैं. वहीं 704 मैचों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है.

3. इंग्लैंड - 922 जीत 

इंग्लैंड इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. इंग्लैंड ने अब तक 2122 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें उसने 922 मुकाबले अपने नाम किए हैं और 792 मैचों में उसे हार मिली है.

4. पाकिस्तान - 832 जीत 

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले देशों की लिस्ट में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है. पाकिस्तानी टीम ने 1737 इंटरनेशनल मैच में 832 मुकाबले जीता और 698 मैचों में हार का सामान करना पड़ा है.

5. दक्षिण अफ्रीका - 721 जीत 

दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले देशों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. साउथ अफ्रीका अब तक 1377 इंटरनेशनल मैच खेला है, जिसमें वो 721 मुकाबले अपने नाम कर चुकी है और 499 मैचों में हारी है.

Published at : 31 Oct 2025 10:24 PM (IST)
