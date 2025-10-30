Women's World Cup Most Wicket Taker: वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है. साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंच गई है. वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज 30 अक्टूबर को खेला जाने वाला है. लेकिन इस वर्ल्ड कप के दौरान साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी मारिजाने कैप ने भारत की दिग्गज प्लेयर झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड ब्रेक किया है. साउथ अफ्रीका की ये प्लेयर महिला वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं.

वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी

वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में एक ऐसा रिकॉर्ड टूटा है, जो कि भारत की दिग्गज खिलाड़ी झूलन गोस्वामी के नाम था. झूलन गोस्वामी वर्ल्ड कप में 43 विकेट हासिल कर चुकी हैं. वे सितंबर 2022 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुकी हैं. वहीं अब झूलन गोस्वामी के इस रिकॉर्ड को दक्षिण अफ्रीकी प्लेयर मारिजाने कैप ने तोड़ा है. इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में 44 विकेट हासिल कर लिए हैं. इसी के साथ अब ये वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं.

Marizanne Kapp stands above all others at the Women's World Cup 💪



इंग्लैंड के खिलाफ लिए 5 विकेट

वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में मारिजाने कैप ने 5 विकेट चटकाए और झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड को तोड़ा. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 319 रन बना दिए और इंग्लैंड के सामने 320 रनों का विशाल लक्ष्य रखा. इसके बाद मारिजाने कैप ने गेंदबाजी में कमाल दिखाया और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को एक के बाद एक ढेर किया. इस नॉक आउट मुकाबले में मारिजाने कैप ने पांच विकेट हॉल पूरा किया. इस धाकड़ गेंदबाजी की बदौलत ही इंग्लैंड की टीम 42.3 ओवर में 194 पर ऑल आउट हो गई. इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम ने वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में क्वालीफाई कर लिया.

