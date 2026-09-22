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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज

जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान को चेन्नई सुपर किंग्स का हेड कोच बनाया गया है. जहीर आईपीएल 2027 में स्टीफन फ्लेमिंग की जगह इस भूमिका में नजर आएंगे.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 22 Sep 2026 06:44 PM (IST)
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भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को आईपीएल 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना हेड कोच नियुक्त किया है. जहीर ने भारत को 2011 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका अदा की थी. वह सालों तक आईपीएल में भी खेले. संन्यास के बाद जहीर ने मुंबई इंडियंस के साथ सालों काम किया, और फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटॉर भी रहे. अब वह स्टीफन फ्लेमिंग की जगह चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच बने हैं. यहां जानिए किसके कहने पर CSK ने जहीर खान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी चेन्नई सुपर किंग्स ने जहीर खान से सिर्फ एक साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है. इसका मतलब साफ है कि चेन्नई ने जहीर खान को लंबे समय तक हेड कोच बनाने का फैसला नहीं लिया है. अब जहीर का भविष्य अगले साल टीम के प्रदर्शन पर निर्भर रहेगा. 

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यह एमएस धोनी का सुझाव था- CSK CEO कासी विश्वनाथन

सीएसके के सीईओ कासी विश्वनाथन ने क्रिकबज से बातचीत में कहा, "यह मैनेजमेंट का फैसला नहीं था. क्रिकेट समिति ने यह निर्णय लिया है. यह एमएस धोनी का सुझाव था. उन्होंने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ से बात की और दोनों ने मालिक रूपा गुरुनाथ से चर्चा की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया."

जहीर खान का क्रिकेटिंग और कोचिंग करियर 

जहीर खान ने भारत के लिए 92 टेस्ट, 200 वनडे और 17 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. उन्होंने 100 आईपीएल मैच भी खेले. टेस्ट क्रिकेट में जहीर ने 311 विकेट लिए हैं. वहीं वनडे में उनके नाम 282 विकेट हैं. टी20 इंटरनेशनल में जहीर के नाम 17 विकेट और आईपीएल में 102 विकेट हैं. 

जहीर खान 2018 से 2022 तक मुंबई इंडियंस के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस रहे. फिर वह 2022 से 2024 तक मुंबई इंडियंस के ग्लोबल हेड ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट रहे. अगस्त 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें मेंटॉर बनाया. वह सितंबर 2025 तक इस पद पर रहे. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 22 Sep 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
Zaheer Khan CSK IPL CHENNAI SUPER KINGS IPL 2027
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