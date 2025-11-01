हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमहिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर? जानें कितना है सबसे बड़ा रन चेज

महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर? जानें कितना है सबसे बड़ा रन चेज

2025 World Cup Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल यानी 2 नवंबर को 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 01 Nov 2025 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

ICC Women's World Cup Final 2025: 2025 महिला वनडे विश्व कप का फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल यानी 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल जाएगा. वहीं टीम इंडिया अपनी पहली ट्रॉफी जीतने के किए मैदान पर उतरेगी. आपको बता दें कि महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया के नाम है, जो उन्होंने 2022 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था जबकि महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में सबसे बड़ा रन चेज इंग्लैंड ने किया है. 

महिला वनडे विश्व कप फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर

ऑस्ट्रेलिया ने 2022 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 356 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हीली ने 170 रन की शानदार पारी खेली थी, जो किसी भी महिला विश्व कप फाइनल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है. इस फाइनल मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने 71 रनों से जीतकर सातवीं बार वर्ल्ड चैंपियन बनी थी.

महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में सबसे बड़ा रन चेज

इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 2009 महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में सबसे बड़ा रन चेज किया था. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम 47.2 ओवरों में  166 रनों पर ऑल-आउट हो गई थी. इसके जवाब में, इंग्लैंड ने 46.1 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाकर, महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे बड़ा रन चेज करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था. इस फाइनल मुकाबले को जीतकर इंग्लैंड तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, वही इंग्लैंड महिला टीम अब तक चार बार खिताब अपने नाम कर चुकी है.

टीम इंडिया का ऐतिहासिक रन चेज 

हाल ही में, टीम इंडिया ने कंगारू टीम के खिलाफ महिला वनडे वर्ल्ड कप और महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज किया है. 2025 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फोएबे लीचफील्ड की (119) और एलिसे पेरी की (77) रनों की शानदार पारियों की मदद से 338 रनों का विशाल स्कोर बनाया. इसके जवाब में, भारतीय टीम की जेमिमा रोड्रिग्स के नाबाद 127 और कप्तान हरमनप्रीत कौर के 89 रन की शानदार पारियों की बदौलत 48.3 ओवर में 5 विकेट खोकर 341 रन बनाए और ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की.

Published at : 01 Nov 2025 03:39 PM (IST)
Tags :
Indw Vs Ausw India Vs South Africa Australia Vs India  India Vs South Africa CRICKET ICC Women's World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
हरियाणा
हरियाणा की लाखों महिलाओं को तोहफा, 2100 रुपये वाली 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी' योजना लॉन्च
हरियाणा की लाखों महिलाओं को तोहफा, 2100 रुपये वाली 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी' योजना लॉन्च
टेलीविजन
माही विज को जय भानुशाली से तलाक में मिलेगी 5 करोड़ की एलिमनी? एक्ट्रेस ने 8 मिनट के वीडियो में बताया सच, बोलीं- 'घर पर मेरी बीमार मां और तीन बच्चे...'
माही को जय से तलाक में मिलेगी 5 करोड़ की एलिमनी? एक्ट्रेस ने वीडियो में बताया सच
इंडिया
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम मंदिर में मची भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत; CM नायडू ने जताया दुख
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम मंदिर में मची भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत; CM नायडू ने जताया दुख
Advertisement

वीडियोज

Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Dularchand Case: सूरजभान Vs अनंत सिंह की लड़ाई के बीच मौत का शिकार हुए दुलारचंद? | ABP News
शहनाज गिल | बिग बॉस 13 बनाम बिग बॉस 19 | बसीर अली का चौंकाने वाला ऐलविक्शन | शहबाज बदेशा
Shehnaaz Gill Movie Ikk Kudi | Ikk Kudi Public Review | रोते हुए शहनाज गिल के प्रशंसक | पंजाबी फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
हरियाणा
हरियाणा की लाखों महिलाओं को तोहफा, 2100 रुपये वाली 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी' योजना लॉन्च
हरियाणा की लाखों महिलाओं को तोहफा, 2100 रुपये वाली 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी' योजना लॉन्च
टेलीविजन
माही विज को जय भानुशाली से तलाक में मिलेगी 5 करोड़ की एलिमनी? एक्ट्रेस ने 8 मिनट के वीडियो में बताया सच, बोलीं- 'घर पर मेरी बीमार मां और तीन बच्चे...'
माही को जय से तलाक में मिलेगी 5 करोड़ की एलिमनी? एक्ट्रेस ने वीडियो में बताया सच
इंडिया
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम मंदिर में मची भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत; CM नायडू ने जताया दुख
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम मंदिर में मची भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत; CM नायडू ने जताया दुख
क्रिकेट
NZ vs ENG ODI: इंग्लैंड का सूपड़ा साफ, न्यूजीलैंड ने 2 विकेट से जीता तीसरा वनडे; 3-0 से जीत ली सीरीज
इंग्लैंड का सूपड़ा साफ, न्यूजीलैंड ने 2 विकेट से जीता तीसरा वनडे; 3-0 से जीत ली सीरीज
बिहार
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
हेल्थ
ऑपरेशन करने से पहले कुछ भी खाने-पीने से मना क्यों कर देते हैं डॉक्टर, इसका क्या होता है असर?
ऑपरेशन करने से पहले कुछ भी खाने-पीने से मना क्यों कर देते हैं डॉक्टर, इसका क्या होता है असर?
जनरल नॉलेज
Flying Snakes: कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
ABP NEWS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Embed widget