ICC Women's World Cup Final 2025: 2025 महिला वनडे विश्व कप का फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल यानी 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल जाएगा. वहीं टीम इंडिया अपनी पहली ट्रॉफी जीतने के किए मैदान पर उतरेगी. आपको बता दें कि महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया के नाम है, जो उन्होंने 2022 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था जबकि महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में सबसे बड़ा रन चेज इंग्लैंड ने किया है.

महिला वनडे विश्व कप फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर

ऑस्ट्रेलिया ने 2022 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 356 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हीली ने 170 रन की शानदार पारी खेली थी, जो किसी भी महिला विश्व कप फाइनल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है. इस फाइनल मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने 71 रनों से जीतकर सातवीं बार वर्ल्ड चैंपियन बनी थी.

महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में सबसे बड़ा रन चेज

इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 2009 महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में सबसे बड़ा रन चेज किया था. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम 47.2 ओवरों में 166 रनों पर ऑल-आउट हो गई थी. इसके जवाब में, इंग्लैंड ने 46.1 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाकर, महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे बड़ा रन चेज करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था. इस फाइनल मुकाबले को जीतकर इंग्लैंड तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, वही इंग्लैंड महिला टीम अब तक चार बार खिताब अपने नाम कर चुकी है.

टीम इंडिया का ऐतिहासिक रन चेज

हाल ही में, टीम इंडिया ने कंगारू टीम के खिलाफ महिला वनडे वर्ल्ड कप और महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज किया है. 2025 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फोएबे लीचफील्ड की (119) और एलिसे पेरी की (77) रनों की शानदार पारियों की मदद से 338 रनों का विशाल स्कोर बनाया. इसके जवाब में, भारतीय टीम की जेमिमा रोड्रिग्स के नाबाद 127 और कप्तान हरमनप्रीत कौर के 89 रन की शानदार पारियों की बदौलत 48.3 ओवर में 5 विकेट खोकर 341 रन बनाए और ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की.