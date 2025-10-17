रिवाबा जडेजा को कौन सा मंत्री पद मिला? 'हसबैंड' रवींद्र जडेजा ने भावुक पोस्ट कर दी बधाई

भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी, रिवाबा जडेजा सिर्फ विधायक नहीं रह गई हैं. रिवाबा जडेजा को गुजरात सरकार में मंत्री पद मिला है, जिसके लिए भारतीय ऑलराउंडर ने अपनी वाइफ को बधाई भी दी है. बताते चलें कि रिवाबा जडेजा को प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) मिला है. रवींद्र जडेजा ने गर्व जताते हुए अपनी पत्नी के सफलता की नई ऊंचाइयों पर जाने की कामना की.

रवींद्र जडेजा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से रिवाबा को बधाई देते हुए लिखा, "मुझे आप पर और आपकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है. मैं जानता हूं कि आप अच्छा कार्य करते हुए लोगों को प्रेरणा देती रहेंगी. गुजरात सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री आपकी सफलता की कामना करता हूं."

गुजरात सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में नए 25 मंत्रियों को जगह दी है. इनमें रिवाबा जडेजा का नाम भी शामिल रहा. बताते चलें कि 34 वर्षीय रिवाबा जडेजा ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जॉइन किया था. वो 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव में जामनगर सीट से विधायक चुनकर आई थीं. उन्होंने साल 2016 में भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा से शादी की थी, उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम निध्याना जडेजा है.

So proud of you & your accomplishments. I know you will keep doing amazing work and inspiring people from all walks of life. Wish you great success as the Cabinet Minister in the Gujarat government. Jai Hind @Rivaba4BJP #Cabinetminister #Gujarat🪷 pic.twitter.com/IX1gA1One5 — Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) October 17, 2025

दक्षिण अफ्रीका सीरीज की तैयारी में रवींद्र जडेजा

भारतीय टीम फिलहाल ऑस्ट्रेलिया टूर पर है, जहां 3 ODI मैचों की सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू हो रही है. वनडे सीरीज के लिए जडेजा को मौका नहीं दिया गया है, इसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में खेलते दिख सकते हैं. जडेजा टी20 से संन्यास ले चुके हैं.

नवंबर-दिसंबर के समय दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत का दौरा करेगी. उनके बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में जडेजा वापसी कर सकते हैं. उसके बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 ODI और पांच टी20 मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी.

