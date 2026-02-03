टी-20 विश्व कप में सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट होने वाली कौन सी हैं पांच टीमें?

Lowest Totals For ICC Men's T20 World Cup: टी20 क्रिकेट को तेज रन और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में कई बार देखने को मिला है जब टीमें बेहद कम रनों पर सिमट गईं. ऐसे कई मौके आए जब अपने अनुभव की कमी की वजह से छोटी टीमें बड़े अवसरों पर लड़खड़ा गई. यही वजह है कि टी-20 विश्व कप में सबसे कम स्कोर पर आउट होने वाली टॉप पांच टीमें 50 के आकड़े को भी छू नहीं पाई. यहां हम आपको उन ही 5 टीमों के बारे में बताने वाले हैं, जो टी-20 विश्व कप में सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट हुई हैं.

टी-20 विश्व कप में सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट होने वाली 5 टीमें

1. युगांडा (39 रन, बनाम वेस्टइंडीज, 2024)

युगांडा के नाम टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज है. ये टीम दो बार 50 से कम पर ऑलआउट हुई है, जिसमें सबसे कम स्कोर पर साल 2024 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में युगांडा की टीम वेस्टइंडीज के सामने 12 ओवर में सिर्फ 39 पर सिमट गई थी.

2. नीदरलैंड (39 रन, बनाम श्रीलंका, 2014)

नीदरलैंड के नाम भी टी20 विश्व कप के इतिहास में युगांडा के साथ संयुक्त रूप से 39 के स्कोर पर ऑल आउट होने का रिकॉर्ड है. नीदरलैंड ने ये शर्मनाक कारनामा 2014 टी20 विश्व कप श्रीलंका के खिलाफ किया था.

3. युगांडा (40 रन, बनाम न्यूजीलैंड, 2024)

युगांडा की टीम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी है क्योंकि वो 2024 में खेले गए टी20 विश्व कप में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरी तरह हारे थे और बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 18.4 ओवर में 40 के स्कोर पर ढेर हो गए थे.

4. नीदरलैंड (44 बनाम श्रीलंका, 2021)

टी20 विश्व कप के इतिहास में टॉप-5 सबसे कम स्कोर्स में नीदरलैंड की टीम भी दो बार आती है. साल 2021 में खेले गए टी20 विश्व कप में नीदरलैंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 44 रनों पर ढेर हो गई थी.

5. ओमान (47 बनाम इंग्लैंड, 2024)

टी20 विश्व कप के इतिहास में टॉप 5 सबसे कम स्कोर्स के मामले में ओमान की टीम भी टॉप-5 में शामिल है. ओमान की टीम साल 2024 में खेले गए टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 47 रनों पर ढेर हो गई थी और उन्हें इस मैच में शर्मनाक तरीके से हार का सामना करना पड़ा था.