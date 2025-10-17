भारतीय टीम को एशिया कप चैंपियन बने करीब 3 सप्ताह पूरे होने को हैं. फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर कुल नौवीं बार एशिया कप चैंपियन होने का तमगा हासिल किया था. मगर इतने दिन बीत जाने के बाद भी ट्रॉफी भारतीय टीम को नहीं मिल पाई है. दरअसल फाइनल मुकाबले के बाद ACC और PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy) ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए थे. अब जानिए आखिर ट्रॉफी कहां पर रखी है?

क्रिकबज में छपी एक रिपोर्ट अनुसार एशिया कप ट्रॉफी अभी दुबई स्थित एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) के ऑफिस में रखी है. मगर टीम इंडिया को ट्रॉफी कब तक मिल पाएगी, इस पर कुछ कह पाना अभी मुश्किल है.

टीम इंडिया को कब मिलेगी ट्रॉफी?

30 सितंबर को दुबई में एशियाई क्रिकेट काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया कि टेस्ट खेलने वाले पांच एशियाई देशों के बोर्ड ट्रॉफी विवाद पर विचार-विमर्श करके इसका हल निकालेंगे. ये पांच देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान हैं. ये बैठक अगले महीने की शुरुआत में होगी, उसी समय ICC की मीटिंग भी होनी है.

बताया जा रहा है कि मोहसिन नकवी इस मीटिंग में नहीं आते हैं तो विवाद ज्यादा बढ़ जाएगा. इसी साल जुलाई में उन्होंने आईसीसी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया था. एशियाई क्रिकेट काउंसिल में कुछ लोगों का मानना है कि जल्द होने वाली इस मीटिंग में भी नकवी अपनी जगह किसी को प्रतिनिधि बनाकर भेज सकते हैं.

क्या एक्शन लेगा BCCI?

इसी रिपोर्ट के मुताबिक एक बीसीसीआई ऑफिशियल का कहना है कि अभी मीटिंग में कुछ समय बाकी है और इस समय में बोर्ड अपने अगले फैसले पर विचार करेगा. आपको याद दिला दें कि हाल ही में ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी ने फरमान जारी करके कहा था कि उनकी अनुमति के बिना कोई टीम इंडिया या BCCI को ट्रॉफी नहीं सौंपेगा.

