हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट

मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट

Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy: एशियाई चैंपियन भारतीय टीम को अभी तक एशिया कप ट्रॉफी नहीं मिल पाई है. जानिए अभी ट्रॉफी को कहां रखा गया है और टीम इंडिया को यह कब तक मिल सकती है?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Oct 2025 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम को एशिया कप चैंपियन बने करीब 3 सप्ताह पूरे होने को हैं. फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर कुल नौवीं बार एशिया कप चैंपियन होने का तमगा हासिल किया था. मगर इतने दिन बीत जाने के बाद भी ट्रॉफी भारतीय टीम को नहीं मिल पाई है. दरअसल फाइनल मुकाबले के बाद ACC और PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy) ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए थे. अब जानिए आखिर ट्रॉफी कहां पर रखी है?

क्रिकबज में छपी एक रिपोर्ट अनुसार एशिया कप ट्रॉफी अभी दुबई स्थित एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) के ऑफिस में रखी है. मगर टीम इंडिया को ट्रॉफी कब तक मिल पाएगी, इस पर कुछ कह पाना अभी मुश्किल है.

टीम इंडिया को कब मिलेगी ट्रॉफी?

30 सितंबर को दुबई में एशियाई क्रिकेट काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया कि टेस्ट खेलने वाले पांच एशियाई देशों के बोर्ड ट्रॉफी विवाद पर विचार-विमर्श करके इसका हल निकालेंगे. ये पांच देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान हैं. ये बैठक अगले महीने की शुरुआत में होगी, उसी समय ICC की मीटिंग भी होनी है.

बताया जा रहा है कि मोहसिन नकवी इस मीटिंग में नहीं आते हैं तो विवाद ज्यादा बढ़ जाएगा. इसी साल जुलाई में उन्होंने आईसीसी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया था. एशियाई क्रिकेट काउंसिल में कुछ लोगों का मानना है कि जल्द होने वाली इस मीटिंग में भी नकवी अपनी जगह किसी को प्रतिनिधि बनाकर भेज सकते हैं.

क्या एक्शन लेगा BCCI?

इसी रिपोर्ट के मुताबिक एक बीसीसीआई ऑफिशियल का कहना है कि अभी मीटिंग में कुछ समय बाकी है और इस समय में बोर्ड अपने अगले फैसले पर विचार करेगा. आपको याद दिला दें कि हाल ही में ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी ने फरमान जारी करके कहा था कि उनकी अनुमति के बिना कोई टीम इंडिया या BCCI को ट्रॉफी नहीं सौंपेगा.

यह भी पढ़ें:

वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 17 Oct 2025 03:55 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team Asia Cup Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
Advertisement

वीडियोज

Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
बॉलीवुड
करीना कपूर और सैफ अली खान की वेडिंग एनिवर्सरी पर सबा पटौदी ने लुटाया प्यार, शेयर की भाई-भाभी की अनदेखी तस्वीरें
करीना -सैफ की पर सबा पटौदी ने लुटाया प्यार, वेडिंग एनिवर्सरी पर शेयर की अनदेखी तस्वीरें
बिहार
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
हेल्थ
घर का यह हिस्सा होता है सबसे खतरनाक, जहां रहता है मौत होने का डर! कार्डियोलॉजिस्ट से जानें सच
घर का यह हिस्सा होता है सबसे खतरनाक, जहां रहता है मौत होने का डर! कार्डियोलॉजिस्ट से जानें सच
नौकरी
दिवाली के बाद कत्लेआम कर सकती हैं कंपनियां, जानें कहां-कहां जाएंगी नौकरियां
दिवाली के बाद कत्लेआम कर सकती हैं कंपनियां, जानें कहां-कहां जाएंगी नौकरियां
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget