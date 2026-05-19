IPL 2026 के बाद पहला मैच कब खेलेंगे रोहित और विराट? नोट कर लीजिए सभी मैचों की तारीख

IPL 2026 का समापन 31 मई को होगा. उसके बाद टीम इंडिया अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो जाएगी. भारतीय टीम के सामने सबसे पहली चुनौती अफगानिस्तान की होगी. जून महीने में दोनों टीमों के बीच टेस्ट और वनडे सीरीज खेली जाएंगी, जिनके लिए BCCI ने स्क्वाड भी घोषित कर दिया है.

इसी बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली भी चर्चा में आ गए हैं. दोनों टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं, ऐसे में फैंस की निगाहें उन तारीखों की तलाश में होंगी कि कब आईपीएल 2026 के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली पहली बार टीम इंडिया की जर्सी में दिखेंगे?

कब खेलेंगे रोहित और विराट?

भारत और अफगानिस्तान सबसे पहले एक टेस्ट मैच में भिड़ेंगे, जो 6-10 जून तक न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. चूंकि रोहित और विराट टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए वे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे.

तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज 14 जून से होगा. रोहित शर्मा और विराट कोहली इस सीरीज में खेलते दिखेंगे. इसका मतलब रोहित और विराट, IPL 2026 के समापन के 2 सप्ताह बाद टीम इंडिया के लिए पहला मैच खेलते दिखेंगे. 14 जून, 17 जून और 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे मैचों में ROKO की जोड़ी खेलती नजर आ सकती है.

एक तरफ विराट कोहली हैं, जिनकी वनडे फॉर्म बहुत जबरदस्त है. वो पिछले 6 वनडे मैचों में 542 रन बना चुके हैं और इन 6 मुकाबलों में उन्होंने तीन शतक और एक अर्धशतक लगाया है. दूसरी ओर रोहित शर्मा के लिए न्यूजीलैंड सीरीज अच्छी नहीं रही थी, लेकिन उससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने दो अर्धशतकीय पारी खेली थीं.

क्या विराट खेलेंगे 2027 का वर्ल्ड कप?

विराट कोहली से RCB पॉडकास्ट पर हाल ही में सवाल पूछा गया कि क्या वे 2027 वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे. इसके जवाब में विराट का कहना था कि उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है और खेलते रहना चाहते हैं. खासतौर पर वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए खेलना बहुत गर्व की बात है.

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