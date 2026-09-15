IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI देगा मोहसिन नकवी को झटका? ACC पद से कब होगी छुट्टी? जानिए

BCCI देगा मोहसिन नकवी को झटका? ACC पद से कब होगी छुट्टी? जानिए

मोहसिन नकवी के हाथों भारतीय पुरुष टीम के बाद महिला टीम ने भी ट्रॉफी लेने से मना कर दिया. नकवी का कार्यकाल अब जल्द खत्म होने वाला है, नियमों के मुताबिक उन्हें एक्सटेंशन मिल सकता है लेकिन संभावना कम है.

Written By : शिवम |  Updated at : 15 Sep 2026 10:22 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट कॉउंसिल में अध्यक्ष पद पर हैं, जिसके तहत उन्हें पिछले साल चैंपियन भारत को एशिया कप की ट्रॉफी सौंपनी थी. सूर्यकुमार यादव एंड टीम ने उनके हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. ऐसे में पहले से लग रहा था कि नकवी के हाथों भारतीय महिला टीम भी ट्रॉफी नहीं लेगी, बावजूद नकवी ट्रॉफी प्रेजेंटेशन में आए. श्रीलंका को हराकर चैंपियन बनी भारतीय महिला टीम ने भी उनके हाथों ट्रॉफी नहीं ली. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नकवी को अपने पद पर एक्सटेंशन मिलेगा? उनका कार्यकाल अगले साल खत्म हो रहा है.

मोहसिन नकवी अप्रैल, 2025 में एसीसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे. उनसे पहले श्रीलंका के शम्मी सिल्वा इस पद पर थे. उनसे पहले जय शाह इस पद पर थे, जिनका कार्यकाल 4 साल का था. ये तब हुआ था जब शाह का कार्यकाल बढ़ाया गया था. वह एसीसी के सबसे लंबे समय तक चेयरमैन रहने वाले पदाधिकारियों में एक हैं. वह अभी आईसीसी अध्यक्ष हैं.

कब तक है मोहसिन नकवी का कार्यकाल?

एसीसी के चेयरमैन का पद 2 साल के रोटेशन पर चलता है. 2025 में नियुक्त हुए मोहसिन नकवी का कार्यकाल अप्रैल, 2027 में खत्म होगा. यानी उनके पास अभी 7 महीने ही बचे हैं. इसके बाद नए एसीसी चेयरमैन को चुना जाएगा, हालांकि नियमों के मुताबिक नकवी का कार्यकाल बढ़ भी सकता है. लेकिन इसके लिए जरुरी है कि उन्हें सदस्य देशों का साथ मिले.

यह भी पढ़ें- अंबानी गणपति सेलिब्रेशन में परिवार संग पहुंचे सचिन तेंदुलकर, साड़ी में सारा दिखीं बेहद खूबसूरत

सवाल ये है कि क्या मोहसिन नकवी का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? नियमों के मुताबिक तो ये बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें सदस्य देशों का साथ मिलना चाहिए. उदाहरण के लिए जय शाह का उदाहरण लेते हैं, जिन्हे 2021 में ये जिम्मेदारी दी गई थी. बाद में अन्य सदस्यों की सहमति से उनका कार्यकाल 2024 तक बढ़ा था. वह करीब 4 साल तक इस पद पर बने रहे थे.

बीसीसीआई की तरफ से अभी इस मामले पर कुछ नहीं कहा गया है कि वह मोहसिन नकवी के कार्यकाल विस्तार पर समर्थन देंगे या नहीं, लेकिन जो कुछ उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किया उससे साफ है कि BCCI का समर्थन नहीं मिलेगा. अन्य सदस्यों में भी कई नकवी के रवैये से नाखुश हैं. अभी जो स्थिति है, उसे देखते हुए मुश्किल है कि नकवी का कार्यकाल बढ़ेगा.

यह भी पढ़ें- किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
BCCI Mohsin Naqvi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
अंबानी गणपति सेलिब्रेशन में परिवार संग पहुंचे सचिन तेंदुलकर, साड़ी में सारा दिखीं बेहद खूबसूरत
अंबानी गणपति सेलिब्रेशन में परिवार संग पहुंचे सचिन तेंदुलकर, साड़ी में सारा दिखीं बेहद खूबसूरत
क्रिकेट
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
क्रिकेट
भारत-अफगानिस्तान दूसरे टी20 की पिच, वेदर रिपोर्ट, संभावित प्लेइंग 11 और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
भारत-अफगानिस्तान दूसरे टी20 की पिच, वेदर रिपोर्ट, संभावित प्लेइंग 11 और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
क्रिकेट
वरुण-संजू बाहर, वैभव IN? अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में भारत की प्लेइंग-11
वरुण-संजू बाहर, वैभव IN? AFG के खिलाफ दूसरे टी20 में भारत की प्लेइंग-11
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IPS बुशरा के इंशाअल्लाह कहने पर बवाल, महुआ बोलीं- 'मुस्लिम अधिकारी को...'
IPS बुशरा के इंशाअल्लाह कहने पर बवाल, महुआ बोलीं- 'मुस्लिम अधिकारी को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा का दलित महासम्मेलन आगरा से शुरू क्यों? जानें अखिलेश यादव का प्लान
सपा का दलित महासम्मेलन आगरा से शुरू क्यों? जानें अखिलेश यादव का प्लान
इंडिया
कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार का दावा, 'ट्रंप ने हमारी नकल की'
कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार का दावा, 'ट्रंप ने हमारी नकल की'
क्रिकेट
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
बॉलीवुड
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
इंडिया
'बड़ी मुसीबत में हूं...', केरल से घूमने गई अरुणिमा, अफगानिस्तान में गिरफ्तार
'बड़ी मुसीबत में हूं...', केरल से घूमने गई अरुणिमा, अफगानिस्तान में गिरफ्तार
बिहार
बिहार के बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत, CM सम्राट आज खाते में भेजेंगे 7 हजार रुपये
बिहार के बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत, CM सम्राट आज खाते में भेजेंगे 7 हजार रुपये
ट्रेंडिंग
बप्पा के लिए बना 24 कैरेट सोने वाला मोदक, कीमत जान उड़ जाएंगे होश
बप्पा के लिए बना 24 कैरेट सोने वाला मोदक, कीमत जान उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget