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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटFIFA World Cup: मेसी और रोनाल्डो वर्ल्ड कप में कब खेलेंगे पहला मैच? देखें अर्जेंटीना और पुर्तगाल का पूरा शेड्यूल

FIFA World Cup: मेसी और रोनाल्डो वर्ल्ड कप में कब खेलेंगे पहला मैच? देखें अर्जेंटीना और पुर्तगाल का पूरा शेड्यूल

FIFA World Cup 2026 Schedule Argentina Portugal: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है. जानिए लियोनेल मेसी और क्रिस्टीयानो रोनाल्डो कब एक्शन में दिखेंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Jun 2026 02:48 PM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है. टूर्नामेंट के सबसे पहले मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया, जबकि दूसरे मैच में दक्षिण कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से हराकर वर्ल्ड कप में विजयी शुरुआत की. बताते चलें कि इस बार वर्ल्ड कप में कुल 48 टीम भाग ले रही हैं, जिन्हें चार-चार टीमों के 12 ग्रुप में बांटा गया है.

मगर फुटबॉल के इस महाकुंभ के बीच दुनियाभर के फैंस लियोनेल मेसी और क्रिस्टीयानो रोनाल्डो को एक्शन में देखने को बेताब हैं. उनका पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा? यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

मेसी का पहला मैच कब?

लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना को ग्रुप जे में शामिल किया गया है. अर्जेंटीना के साथ इस ग्रुप में जॉर्डन, ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया हैं. मेसी पहली बार 16 जून को एक्शन में दिखेंगे, जब अर्जेंटीना का सामना अल्जीरिया से होगा. यह मैच यूएसए के एरोहेड स्टेडियम में खेला जाएगा. बताते चलें कि अर्जेंटीना इस विश्व कप में गत चैंपियन के रूप में आई है. अर्जेंटीना का अगला मैच 22 जून को ऑस्ट्रिया से होगा और उसका आखिरी ग्रुप मैच 27 जून को जॉर्डन के साथ होगा.

रोनाल्डो कब खेलेंगे पहला मैच?

वहीं क्रिस्टीयानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को ग्रुप के में रखा गया है. इस ग्रुप में पुर्तगाल के साथ कोलंबिया, उज्बेकिस्तान और डीआर कोंगों है. पुर्तगाल का सबसे पहला मैच 27 जून को डीआर कोंगो के साथ होगा, जो यूएसए के ह्यूस्टन में खेला जाना है. उसके बाद रोनाल्डो 23 जून को एक्शन में दिखेंगे, जब पुर्तगाल की भिड़ंत उज्बेकिस्तान से होगी. वहीं 27 जून को पुर्तगाल का सामना कोलंबिया से होगा.

अर्जेंटीना 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही है, जिसने 1978, 1986 और 2022 में ट्रॉफी उठाई थी. वहीं पुर्तगाल ने कभी विश्व कप नहीं जीता है. उसका वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1966 में आया, जब पुर्तगाल तीसरे स्थान पर रही थी.

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FIFA World Cup 2026: मेक्सिको ने जीत से किया आगाज, दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया, पढ़िए पहले मैच का HIGHLIGHTS

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 12 Jun 2026 02:48 PM (IST)
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Lionel Messi Cristiano Ronaldo Fifa World Cup Football World Cup FIFA World Cup 2026
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