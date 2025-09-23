एशिया कप 2025 के समाप्त होने के कुछ ही दिन बाद भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी. ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के चक्र में टीम इंडिया की दूसरी टेस्ट सीरीज होगी. खबर है कि वेस्टइंडीज टेस्टसीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा 24 सितंबर को हो सकती है. इंग्लैंड टूर पर खराब प्रदर्शन के कारण करुण नायर का टेस्ट टीम से पत्ता कट हो सकता है. वहीं ऋषभ पंत पर भी फैसला लिया जाना है, जो फिलहाल चोटिल हैं.

करुण नायर होंगे बाहर!

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया पुष्टि कर चुके हैं कि बुधवार को एक मीटिंग के बाद भारतीय स्क्वाड की घोषणा की जाएगी. क्रिकबज के मुताबिक करुण नायर को टीम में जगह मिलना मुश्किल है, जो इंग्लैंड टूर पर 8 पारियों में सिर्फ 205 रन बना पाए थे. चूंकि ऋषभ पंत चोटिल हैं, ऐसे में ध्रुव जुरेल को विकेटकीपर की पहली चॉइस माना जा रहा है. वहीं बैकअप के तौर पर एन जगदीशन को स्क्वाड में स्थान मिल सकता है.

क्रिकबज में छपी इसी रिपोर्ट अनुसार देवदत्त पडिक्कल को मिडिल ऑर्डर में मौका मिल सकता है. नितीश कुमार रेड्डी के चयन पर भी चर्चा होने की खबर है, लेकिन टीम में कोई तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ना होने की वजह से चयनकर्ताओं को उन्हें ही स्क्वाड में स्थान देना पड़ सकता है.

श्रेयस अय्यर का कोई जिक्र नहीं

श्रेयस अय्यर को इंग्लैंड टूर पर भारतीय टेस्ट स्क्वाड में जगह नहीं मिली थी. उसके बाद उन्हें एशिया कप के लिए टी20 स्क्वाड से भी बाहर रखा गया. अय्यर आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के लिए खेलते दिखे थे, जहां वो टीम इंडिया के टॉप स्कोरर रहे थे. श्रेयस अय्यर को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड में जगह देने का कोई जिक्र नहीं हुआ है.

यह भी पढ़ें:

भारत को मिलने वाला है दूसरा वीरेंद्र सहवाग, इस भारतीय दिग्गज ने कर दी बहुत बड़ी भविष्यवाणी