सुपर-8 में कब किससे होगा भारत का मुकाबला? इस दिन जिम्बाब्वे से भिड़ेगी टीम इंडिया; पूरा शेड्यूल

सुपर-8 में कब किससे होगा भारत का मुकाबला? इस दिन जिम्बाब्वे से भिड़ेगी टीम इंडिया; देखें पूरा शेड्यूल
India Super-8 Schedule 2026 T20 World Cup: टी20 विश्व कप के सुपर-8 में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे से होगा. हालांकि, अभी टीम इंडिया का एक लीग स्टेज का मैच भी बाकी है.
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब लीग स्टेज के मैच खत्म होने की कगार पर हैं. टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें ट्रॉफी के लिए जंग लड़ रही हैं. हालांकि, इनमें से सिर्फ आठ टीमें टूर्नामेंट के अगले स्टेज में पहुंचेगी. मंगलवार, 17 फरवरी तक सात टीमें टूर्नामेंट के अगले चरण यानी सुपर-8 में जगह बना चुकी हैं. अब पाकिस्तान और यूएसए में से कोई एक टीम अगले स्टेज में प्रवेश करेगी. फिलहाल अभी तक भारत, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे सुपर-8 में क्वालीफाई कर चुके हैं. यहां जानिए सुपर-8 में भारतीय टीम किस टीम के खिलाफ कब मैदान पर उतरेगी.
2026 टी20 विश्व कप के सुपर-8 में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे से होगा. हालांकि, अभी टीम इंडिया का एक लीग स्टेज का मैच भी बाकी है. टीम इंडिया लीग स्टेज में अभी बुधवार, 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेगी. इसके बाद भारतीय टीम रविवार, 22 फरवरी को सुपर-8 चरण की शुरुआत करेगी.
सुपर-8 स्टेज में भारत के मुकाबले
22 फरवरी- भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका- अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में
26 फरवरी- भारत बनाम जिम्बाब्वे- चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में
1 मार्च- भारत बनाम वेस्टइंडीज- कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में
4 मार्च से शुरू होंगे नॉकआउट के मुकाबले, वेन्यू पर जानें क्या है अपडेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को खेला जाएगा. अभी इसका वेन्यू कंफर्म नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जाएगी तो फिर श्रीलंका में उसका मुकाबला खेला जाएगा. पाक टीम 4 मार्च को अपना सेमीफाइनल खेलेगी. अगर वो क्वालीफाई करती है. वहीं दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े में खेला जाएगा. 2026 टी20 विश्व कप का फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाना है. अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में जाती है तो खिताबी मैच भी श्रीलंका में ही खेला जाएगा. अगर पाक टीम फाइनल में नहीं जाती है तो फिर फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL