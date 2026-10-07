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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20? जानें A टू Z डिटेल्स

कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20? जानें A टू Z डिटेल्स

India vs West Indies 2nd T20: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ में खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीता.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 07 Oct 2026 04:30 PM (IST)
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भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीता. भारतीय सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है. पहले टी20 में कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार शतक जड़ा. वेस्टइंडीज की टीम पहले खेलने के बाद सिर्फ 171 रन बना सकी थी. जवाब में टीम इंडिया ने 15वें ओवर में लक्ष्य का पीछा कर लिया. लखनऊ के बाद अब दोनों टीमें रांची में भिड़ेंगी. यहां जानें दूसरे टी20 की A टू Z डिटेल्स. 

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रांची के जेएससीए स्टेडियम में शुक्रवार, 9 अक्तूबर को खेला जाएगा. मैच का टॉस शाम साढ़े 6 बजे होगा, वहीं मुकाबले की शुरुआत शाम सात बजे से होगी. 

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हेड टू हेड में कौन आगे?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक टी20 इंटरनेशनल में कुल 32 बार भिड़ंत हुई है. इस दौरान 21 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं. वहीं 10 मुकाबलों में वेस्टइंडीज की टीम को जीत मिली है. साथ ही एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला.

रांची के जेएससीए स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 मैच रांची के जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर में खेला जाएगा. यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहेगी. भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का यह होम ग्राउंड है. गेंदबाजों की इस मैदान पर अच्छी खासी पिटाई हो सकती है. फैंस को जमकर चौके-छक्के देखने को मिल सकते हैं. 

कहां देखें लाइव?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज के सभी मुकाबले आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच की स्ट्रीमिंग जियोस्टार एप्प और वेबसाइट पर आएगी. इसके अलावा आप भारत और वेस्टइंडीज के सभी मुकाबले के लाइव स्कोर और मैचों के तमाम अपडेट्स abplive.com पर भी देख सकते हैं. 

टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम- शाई होप (कप्तान, विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू (विकेटकीपर), आमिर जांगू (विकेटकीपर), रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, शिमरन हेटमायर, अकील हुसैन, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड और शमर स्प्रिंगर

टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव और नमन धीर

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 07 Oct 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
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