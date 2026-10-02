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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकब, कहां और कैसे लाइव देख पाएंगे भारत-पाकिस्तान का फाइनल? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

कब, कहां और कैसे लाइव देख पाएंगे भारत-पाकिस्तान का फाइनल? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs PAK Final Live Streaming: 2026 एशियन गेम्स में क्रिकेट इवेंट का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार, 3 अक्तूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमें गोल्ड मेडल के लिए भिड़ेंगी.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 02 Oct 2026 11:07 PM (IST)
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क्रिकेट में जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाता है. दोनों देशों के बीच अब मुकाबला सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट, एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी में ही देखने को मिलता है. इस बार दोनों टीमें एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंची हैं तो ऐसे में गोल्ड मेडल के मैच में आमने-सामने होंगी. यहां जानें भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच कितने बजे शुरू होगा और आप कहां और कैसे इस मुकाबले को लाइव देख सकेंगे. 

कब और कहां खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच?

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भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 का फाइनल मैच शनिवार, 3 अक्टूबर को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा. 

कितने बजे शुरू होगा भारत और पाकिस्तान का मैच?

2026 एशियन गेम्स में क्रिकेट इवेंट का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है. भारतीय समय के अनुसार, इस गोल्ड मेडल मैच का टॉस सुबह साढ़े 9 बजे होगा, वहीं सुबह 10 बजे से मैच की शुरुआत होगी. 

कहां लाइव देख सकेंगे भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच?

भारत और पाकिस्तान के फाइनल मुकाबले को आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कमेंट्री का लुत्फ भी उठा सकेंगे. मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक इस मुकाबले को सोनी लिव एप पर लाइव देख सकेंगे. साथ ही बीसीसीआई टीवी पर भी मैच का प्रसारण होगा. इसके अलावा abplive.com पर भी आप इस मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स हासिल कर सकेंगे. 

पाकिस्तान की टीम- साहिबजादा फरहान (कप्तान), माज सदाकत, उस्मान खान (विकेटकीपर), सैम अयूब, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफत मिन्हास, अहमद दानियाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, सुफयान मुकीम, साद मसूद, अली रजा, आकिफ जावेद और हैदर अली

भारत की टीम- वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर और विपरज निगम

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 02 Oct 2026 11:07 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Asian Games IND VS PAK SHREYAS IYER Sahibzada Farhan Asian Games 2026
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