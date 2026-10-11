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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI 3rd T20 Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-वेस्टइंडीज का तीसरा टी20? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs WI 3rd T20 Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-वेस्टइंडीज का तीसरा टी20? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

India vs West Indies 3rd T20 Live Streaming: आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच इंदौर में तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा. यहां जानें इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और टीवी टेलीकास्ट डिटेल्स.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 11 Oct 2026 03:08 PM (IST)
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आज (रविवार, 11 अक्टूबर) को भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा. सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है. लखनऊ में खेले गए पहले टी20 में टीम इंडिया ने बाजी मारी थी, लेकिन रांची में कैरेबियाई टीम ने पलटवार किया और रिकॉर्ड 250 रन चेज कर दूसरा टी20 मैच जीता. अब टीम इंडिया तीसरा टी20 मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी. 

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक टी20 इंटरनेशनल में कुल 32 बार भिड़ंत हुई है. इस दौरान 21 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं. वहीं 10 मुकाबलों में वेस्टइंडीज की टीम को जीत मिली है. साथ ही एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला.

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कब और कहां खेला जाएगा भारत-वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20 मैच आज (रविवार, 11 अक्टूबर) को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. शाम साढ़े 6 बजे इस मैच का टॉस होगा, वहीं शाम 7 बजे से मुकाबले की शुरुआत होगी. 

लाइव स्ट्रीमिंग और टीवी टेलीकास्ट डिटेल्स 

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20 मैच टीवी पर आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में टीवी पर आप कमेंट्री का लुत्फ भी उठा सकेंगे. वहीं जियोस्टार पर आप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकेंगे. इसके अलावा abplive.com पर आप इस मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले की सारी अपडेट्स हासिल कर सकेंगे. 

टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम- शाई होप (कप्तान, विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू (विकेटकीपर), आमिर जांगू (विकेटकीपर), रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, शिमरन हेटमायर, अकील हुसैन, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड और शमर स्प्रिंगर

टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव और नमन धीर

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 11 Oct 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
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