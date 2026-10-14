IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI 4th t20 Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-वेस्टइंडीज का चौथा टी20? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs WI 4th t20 Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-वेस्टइंडीज का चौथा टी20? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

India vs West Indies 4th T20I Live Streaming Details: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. अब तक तीन मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें टीम इंडिया 2-1 से आगे है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 14 Oct 2026 04:07 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज में अब तक तीन मुकाबले खेले जा चुके हैं. पहले टी20 में टीम इंडिया ने आसानी से जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज ने हर किसी को हैरान करते हुए 250 रन चेज कर मैच जीता, और सीरीज 1-1 से बराबर कर दी. हालांकि, तीसरे टी20 में टीम इंडिया ने पलटवार किया, और रोमांचक मैच में जीत दर्ज की. अब भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है. 

भारत और वेस्टइंडीज के बीच हेड टू हेड की बात करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल में कुल 34 बार भिड़ंत हुई है. इस दौरान 22 मैच भारत ने जीते हैं, तो 11 मैचों में वेस्टइंडीज को जीत मिली है. इसके अलावा एक मैच नो रिजल्ट रहा है.

कब और कहां खेला जाएगा भारत-वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच आज (बुधवार, 14 अक्टूबर) को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. शाम साढ़े 6 बजे इस मैच का टॉस होगा, वहीं शाम 7 बजे से मुकाबले की शुरुआत होगी. 

लाइव स्ट्रीमिंग और टीवी टेलीकास्ट डिटेल्स 

भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में टीवी पर आप कमेंट्री का लुत्फ भी उठा सकेंगे. वहीं जियोस्टार मोबाइल एप्प और वेबसाइट पर आप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकेंगे. इसके अलावा abplive.com पर आप इस मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले की सारी अपडेट्स हासिल कर सकेंगे. 

टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव और नमन धीर

टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम- शाई होप (कप्तान, विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू (विकेटकीपर), आमिर जांगू (विकेटकीपर), रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, शिमरन हेटमायर, अकील हुसैन, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड और शमर स्प्रिंगर

यह भी पढ़ें- 

ICC रैंकिंग में श्रेयस अय्यर की बड़ी छलांग, टॉप-5 में 3 भारतीय; नंबर-1 पर भी दबदबा

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 14 Oct 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Shai Hope India Vs West Indies IND Vs WI 4th T20 SHREYAS IYER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ICC रैंकिंग में श्रेयस अय्यर की बड़ी छलांग, टॉप-5 में 3 भारतीय; नंबर-1 पर भी दबदबा
ICC रैंकिंग में श्रेयस अय्यर की बड़ी छलांग, टॉप-5 में 3 भारतीय
क्रिकेट
Watch: MI से कप्तानी छिनने की खबर के बीच मुंबई लौटे हार्दिक पांड्या, गर्लफ्रेंड भी दिखीं साथ
Watch: MI से कप्तानी छिनने की खबर के बीच मुंबई लौटे हार्दिक पांड्या, गर्लफ्रेंड भी दिखीं साथ
क्रिकेट
टेस्ट सीरीज से बाहर हुए शाई होप, स्टार बॉलर ने भी वेस्टइंडीज को दिया झटका
टेस्ट सीरीज से बाहर हुए शाई होप, स्टार बॉलर ने भी वेस्टइंडीज को दिया झटका
क्रिकेट
IPL 2027 के लिए कितनी टीमें ढूंढ रही है कप्तान? देखें पूरी लिस्ट
IPL 2027 के लिए कितनी टीमें ढूंढ रही है कप्तान? देखें पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पुलिसवालों ने पीटा, कहा- तुम दल्ले हो...', प्रदर्शनकारियों को कैमरे पर लाए राहुल गांधी
'पुलिसवालों ने पीटा, कहा- तुम दल्ले हो...', प्रदर्शनकारियों को कैमरे पर लाए राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल, विधानसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण?
अखिलेश के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल, विधानसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण?
क्रिकेट
Watch: MI से कप्तानी छिनने की खबर के बीच मुंबई लौटे हार्दिक पांड्या, गर्लफ्रेंड भी दिखीं साथ
Watch: MI से कप्तानी छिनने की खबर के बीच मुंबई लौटे हार्दिक पांड्या, गर्लफ्रेंड भी दिखीं साथ
इंडिया
आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी पर ओवैसी बोले- 'इन लड़कों को...'
आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी पर ओवैसी बोले- 'इन लड़कों को...'
साउथ सिनेमा
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', CJP के दास-रांका की गिरफ्तारी के बाद प्रकाश राज की सरकार को वॉर्निंग
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', प्रकाश राज ने सरकार को दी वॉर्निंग
इंडिया
राहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू
राहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू
ट्रेंडिंग
BJP को करूंगा सपोर्ट मगर...ध्रुव राठी ने बताई अपनी शर्त, वीडियो वायरल
BJP को करूंगा सपोर्ट मगर...ध्रुव राठी ने बताई अपनी शर्त, वीडियो वायरल
टेलीविजन
'तुम्हें शर्म नहीं आती', अर्जुन बिजलानी की पत्नी की टी-शर्ट पर 'अल्लाह' लिखे होने से विवाद, भड़कीं पाक एक्ट्रेस
'तुम्हें शर्म नहीं आती', अर्जुन बिजलानी की पत्नी की टी-शर्ट पर 'अल्लाह' लिखे होने से विवाद
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget