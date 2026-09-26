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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI 1st ODI Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-वेस्टइंडीज का पहला वनडे? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs WI 1st ODI Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-वेस्टइंडीज का पहला वनडे? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

India vs West Indies 1st ODI Live Streaming: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. यहां जानें मोबाइल और टीवी पर आप यह मैच कहां और कैसे लाइव देख सकेंगे.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 26 Sep 2026 10:18 PM (IST)
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वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम इस समय भारत दौरे पर है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच कल यानी रविवार, 27 सितंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होगा. पहला मैच 27 सितंबर को, दूसरा वनडे मैच 30 सितंबर को और तीसरा व अंतिम वनडे मैच 3 अक्टूबर को खेला जाएगा. तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी.

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की इस सीरीज में भारत के कई अहम खिलाड़ी नहीं हैं. वनडे के उपकप्तान श्रेयस अय्यर, स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर व अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी भारत की टी20 टीम में हैं, जो एशियन गेम्स के लिए जापान में हैं. ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. साथ ही ROKO यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा भी एक बार फिर एक्शन में दिखेंगे. दोनों आखिरी बार इंग्लैंड में वनडे सीरीज में खेले थे.

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कब और कहां खेला जाएगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार, 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच का टॉस दोपहर डेढ़ बजे होगा. वहीं मैच की शुरुआत दोपहर दो बजे से होगी. यानी मैच की पहली गेंद दोपहर दो बजे पड़ेगी. 

कहां लाइव देख पाएंगे भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला वनडे?

 भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. मुकाबले की कमेंट्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सुन और देख सकते हैं. वहीं मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक इस मुकाबले को जियोस्टार पर लाइव देख सकेंगे. साथ ही इस मैच का लाइव स्कोर और सारे अपडेट्स आपको abplive.com पर भी देख सकते हैं. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 26 Sep 2026 10:18 PM (IST)
Tags :
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