कब, कहां और कैसे देखें भारत-अफगानिस्तान पहला टी20, जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
India vs Afghanistan 1st T20 Live Streaming Details: भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच रविवार, 13 सितंबर को खेला जाएगा. यहां जानें इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स.
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला रविवार, 13 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज के सभी मैच दिल्ली में खेले जाएंगे, लेकिन मेजबानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथों में है. इस सीरीज से दोनों टीमें जापान में होने वाले 2026 एशियन गेम्स के लिए अपनी तैयारियों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी.
भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच 13 सितंबर को, दूसरा टी20 मैच 15 सितंबर को और तीसरा व अंतिम टी20 मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे, जो शाम 7 बजे से शुरू होंगे.
टी20 इंटरनेशनल में अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है. इस फॉर्मेट में दोनों टीमें अब तक 9 बार आमने-सामने आ चुकी हैं, जिसमें भारत ने 8 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत को नहीं हरा सकी है.
भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा?
भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच रविवार (13 सितंबर) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारतीय समय के अनुसार, शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस साढ़े 6 बजे होगा.
कहां देखें भारत और अफगानिस्तान का पहला टी20, लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स?
भारत और अफगानिस्तान के पहले टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकेंगे. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग आप फैनकोड ऐप और वेबसाइट दोनों पर देख सकेंगे.
भारतीय टीम का फुल स्क्वाड- श्रेयस अय्यर (कप्तान ), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई.
अफगानिस्तान का स्क्वाड- इब्राहिम जादरान (कप्तान), दारविश रसूली, नूर उल रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजइ, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदिन नायब, नांगेलिया खरोटे, अब्दुल्लाह अहमदजइ, फजलहक फारूकी, नवीनुल हक, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद.
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