हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटShreyas Iyer Return: न्यूजीलैंड से पहले इस टीम के खिलाफ खेलेंगे श्रेयस अय्यर, इस दिन उपकप्तान की मैदान पर होगी वापसी

Shreyas Iyer Return: न्यूजीलैंड से पहले इस टीम के खिलाफ खेलेंगे श्रेयस अय्यर, इस दिन उपकप्तान की मैदान पर होगी वापसी

Shreyas Iyer Return: श्रेयस अय्यर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शामिल किया गया है. इस सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को है, लेकिन इससे पहले ही अय्यर मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे.

By : शिवम | Updated at : 03 Jan 2026 06:06 PM (IST)
श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से वापसी करेंगे, बीसीसीआई ने टीम का ऐलान कर दिया है. 3 मैचों की वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी, लेकिन इससे पहले ही अय्यर मैदान पर नजर आएंगे. जानिए वह कब, किस टीम के खिलाफ खेलेंगे.

श्रेयस अय्यर पिछले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हुए थे. सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में वह कैच लेते हुए गिर गए थे, तब उनकी पसलियों में चोट लग गई थी. स्कैन में इंटरनल ब्लीडिंग का पता चला, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था. उपकप्तान अय्यर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर रहे थे, लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से वह वापसी करने जा रहे हैं.

कब खेलेंगे श्रेयस अय्यर?

खबर है कि श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे. वह मुंबई टीम के लिए हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खेलेंगे, ये मैच 6 जनवरी को होगा. ये खास होगा क्योंकि चोट के बाद ये अय्यर का पहला बड़ा मैच होगा.

अय्यर पिछले काफी दिनों से बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे हैं. इसे 'रिटर्न टू प्ले' कहा जाता है. इसके तहत उन्होंने अपना पहला 50 ओवरों का अभ्यास मैच 2 जनवरी को खेला. 6 जनवरी को विजय हजारे ट्रॉफी में वह खेले तो वो उनके लिए अहम मैच होगा.

श्रेयस अय्यर को लेकर BCCI का अपडेट

अय्यर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बतौर कप्तान शामिल किया है. हालांकि बीसीसीआई ने साफ किया है कि उन्हें अभी बीसीसीआई COE से फिटनेस क्लीयरेंस मिलना बाकी है. बीसीसीआई ने बताया, "श्रेयस अय्यर की उपलब्धता BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगी."

हार्दिक पांड्या इस टीम का हिस्सा नहीं हैं, बीसीसीआई ने उनको लेकर बताया, "हार्दिक को BCCI COE ने एक मैच में 10 ओवर गेंदबाजी करने की इजाज़त नहीं दी है, और आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है."

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का ODI स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 03 Jan 2026 06:02 PM (IST)
India Vs New Zealand ODI IND Vs NZ ODI Series IND VS NZ India ODI Squad Sheryas Iyer
