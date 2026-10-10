IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकब और कहां लाइव देखें रणजी ट्रॉफी के मैच? पहले दिन एक्शन में होंगे सिराज-राहुल

कब और कहां लाइव देखें रणजी ट्रॉफी के मैच? पहले दिन एक्शन में होंगे सिराज-राहुल

Ranji Trophy Live Streaming: रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजन कल 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. जान लीजिए रणजी ट्रॉफी के मैचों को कब और कहां लाइव देखा जा सकता है?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Oct 2026 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. रणजी ट्रॉफी 2026-27 की शुरुआत रविवार, 11 अक्टूबर से हो रही है. टूर्नामेंट में कुल 38 टीम भाग ले रही हैं और पहले दिन कुल 19 मुकाबले खेले जाएंगे. जम्मू-कश्मीर की टीम गत चैंपियन के रूप में मैदान पर उतरेगी, जिसने पिछली बार फाइनल में कर्नाटक को हराया था.

रविवार को मोहम्मद सिराज से लेकर केएल राहुल और मोहम्मद शमी समेत कई बड़े सितारे एक्शन में दिखेंगे. यहां जान लीजिए कि रणजी ट्रॉफी के मैचों को टीवी और मोबाइल पर लाइव कब और कैसे देखा जा सकता है?

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
न्यूजीलैंड को लगातार तीसरा झटका, इंडिया सीरीज से बाहर हुआ एक और खिलाड़ी
न्यूजीलैंड को लगातार तीसरा झटका, इंडिया सीरीज से बाहर हुआ एक और खिलाड़ी
क्रिकेट
सबसे तेज T20I शतक... शाइ होप ने तोड़ा क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड
सबसे तेज T20I शतक... शाइ होप ने तोड़ा क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
दूसरा टी20 हारने पर बोले गौतम गंभीर, कहा - हम एक वर्ल्ड चैंपियन...
दूसरा टी20 हारने पर बोले गौतम गंभीर, कहा - हम एक वर्ल्ड चैंपियन...
क्रिकेट
T20I के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, भारत-वेस्टइंडीज ने मिलकर रचा इतिहास
T20I के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, भारत-वेस्टइंडीज ने मिलकर रचा इतिहास

कब और कहां देखें लाइव?

टीवी दर्शक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर रणजी ट्रॉफी के मैचों का लाइव प्रसारण देख सकते हैं.

मोबाइल या किसी एंड्रॉइड डिवाइस पर रणजी ट्रॉफी के मैच जियो हॉटस्टार की एप और वेबसाइट पर लाइव देख पाएंगे.

11 अक्टूबर को कुछ मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह बजे और कुछ मुकाबले सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे.

कई बड़े सितारे होंगे एक्शन में

पहले राउंड के मैचों में कई बड़े सितारे एक्शन में होंगे. मोहम्मद सिराज हैदराबाद टीम की कप्तानी कर रहे होंगे, जबकि केएल राहुल भी कर्नाटक के लिए कम से कम पहला मैच जरूर खेलने वाले हैं. दूसरी ओर मोहम्मद शमी और आकाशदीप बंगाल के लिए खेलेंगे. इस तरह अन्य कई स्टार क्रिकेटर पहले दिन खेलते नजर आएंगे.

कितनी टीम खेलेंगी, कितने मैच?

रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजन में कुल 38 टीम भाग ले रही होंगी. यह सीजन 11 अक्टूबर से शुरू होकर अगले साल 3 मार्च तक चलेगा. इस भारतीय फर्स्ट-क्लास टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 135 मैच खेले जाएंगे.

रणजी ट्रॉफी का खिताब सबसे ज्यादा बार मुंबई ने जीता है, जिसने 42 बार ट्रॉफी उठाई है. जबकि रणजी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज वसीम जाफर हैं, जिन्होंने 12038 रन बनाए थे, जबकि सबसे ज्यादा विकेट राजेन्द्र गोयल (640 विकेट) ने लिए.

यह भी पढ़ें:

न्यूजीलैंड को लगातार तीसरा झटका, इंडिया सीरीज से बाहर हुआ एक और खिलाड़ी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 10 Oct 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
RANJI TROPHY Ranji Trophy 2026-27
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
न्यूजीलैंड को लगातार तीसरा झटका, इंडिया सीरीज से बाहर हुआ एक और खिलाड़ी
न्यूजीलैंड को लगातार तीसरा झटका, इंडिया सीरीज से बाहर हुआ एक और खिलाड़ी
क्रिकेट
सबसे तेज T20I शतक... शाइ होप ने तोड़ा क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड
सबसे तेज T20I शतक... शाइ होप ने तोड़ा क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
दूसरा टी20 हारने पर बोले गौतम गंभीर, कहा - हम एक वर्ल्ड चैंपियन...
दूसरा टी20 हारने पर बोले गौतम गंभीर, कहा - हम एक वर्ल्ड चैंपियन...
क्रिकेट
T20I के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, भारत-वेस्टइंडीज ने मिलकर रचा इतिहास
T20I के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, भारत-वेस्टइंडीज ने मिलकर रचा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिरासत में लिए गए CJP नेता तो शशि थरूर बोले - 'जो सरकार आश्वस्त होती है...'
हिरासत में लिए गए CJP नेता तो शशि थरूर बोले - 'जो सरकार आश्वस्त होती है...'
बिहार
'नए अंग्रेजों से जंग', CJP प्रदर्शन के बीच बोले सांसद पप्पू यादव
'नए अंग्रेजों से जंग', CJP प्रदर्शन के बीच बोले सांसद पप्पू यादव
इंडिया
CJP Protest: दिल्ली में मोर्चे पर 43 हजार सुरक्षाकर्मी, पुलिस के साथ कौन-कौन तैनात
CJP Protest: दिल्ली में मोर्चे पर 43 हजार सुरक्षाकर्मी, पुलिस के साथ कौन-कौन तैनात
क्रिकेट
सबसे तेज T20I शतक... शाइ होप ने तोड़ा क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड
सबसे तेज T20I शतक... शाइ होप ने तोड़ा क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'शेखर टुनाइट' के फिनाले में गेस्ट थे नाना पाटेकर, अब शेखर सुमन ने कैंसिल किया शो, बोले- 'उनकी जगह कोई नहीं ले सकता'
शेखर सुमन ने कैंसिल किया 'शेखर टुनाइट' का फिनाले, नाना पाटेकर थे गेस्ट
इंडिया
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
ट्रेंडिंग
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल
हेल्थ
Supreme Court Acid Attack Victim: एसिड अटैक पीड़िता के इलाज पर SC सख्त, अस्पताल को दिए कड़े निर्देश
एसिड अटैक पीड़िता के इलाज पर SC सख्त, अस्पताल को दिए कड़े निर्देश
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget