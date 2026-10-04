एशियन गेम्स: आज कितने बजे शुरू होगी क्लोजिंग सेरेमनी? नीरू ढांढा होंगी ध्वजवाहक

2026 एशियन गेम्स का आज 4 अक्टूबर को समापन हो रहा है. 16 दिन तक चले महासंग्राम में भारत ने 21 गोल्ड सहित कुल 85 मेडल जीते. भारत ने सबसे ज्यादा पदक एथलेटिक्स (24) में जीते, जबकि सबसे ज्यादा गोल्ड आर्चरी (5) में आए. यह एशियाई खेलों के इतिहास में भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. इसलिए भारतीय खेमे ने अच्छी यादों के साथ एशियन गेम्स को अलविदा कहा है. आज क्लोजिंग सेरेमनी है, जिसमें भारत की ध्वजवाहक नीरू ढांढा होंगी.

नीरू ढांढा ने शूटिंग में भारत के लिए 2 गोल्ड सहित तीन मेडल जीते थे. देश के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत मेडल टेबल में 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा. पहले स्थान पर चीन (341 मेडल), दूसरे स्थान पर जापान (269 मेडल) और 150 मेडल जीतने वाला दक्षिण कोरिया तीसरे नंबर पर रहा.

नीरू ढांढा होंगी ध्वजवाहक

2026 एशियन गेम्स में नीरू ढांढा उन खिलाड़ियों में से एक रहीं, जिन्होंने भारत के लिए 3 पदक जीते. नीरू ने महिला ट्रैप शूटिंग सिंगल्स और मिक्स्ड ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था. इसके अलावा उन्होंने महिला ट्रैप टीम इवेंट में सिल्वर मेडल भी जीता. इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए नीरू ढांढा 2026 एशियन गेम्स 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक होंगी.

कितने बजे शुरू होगी क्लोजिंग सेरेमनी?

2026 एशियन गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी.

टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर क्लोजिंग सेरेमनी लाइव देखी जा सकती है.

मोबाइल यूजर्स सोनी लिव एप पर समापन समारोह का लाइव प्रसारण देख सकते हैं.

भारत के सबसे सफल खिलाड़ी

एशियाई खेलों में भारत के लिए की सारे खिलाड़ियों ने 2 से भी ज्यादा मेडल जीते. नीरू ढांढा उन्हों में से एक रहीं, उनके अलावा रुद्रांक्श पाटिल ने भी शूटिंग में पदक जीतने की हैट्रिक लगाई.

17 साल की कुमकुम मोहोद ने भी बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जो तीरंदाजी में 2 गोल्ड सहित तीन मेडल जीतकर लाई हैं. वहीं एथलेटिक्स में वित्या रामराज और गुलवीर सिंह भी तीन-तीन मेडल जीते हैं.

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