भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के पहले वनडे में कंगारुओं ने टीम इंडिया को हरा दिया था. विराट कोहली कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल सके थे. विराट को मिचेल स्टार्क ने ऑफ साइड की गेंद पर आउट किया था. अब ऑस्ट्रेलिया के तीन नंबर के बल्लेबाज मैट शॉर्ट ने बताया है कि किंग कोहली के खिलाफ दूसरे वनडे में कंगारुओं का प्लान क्या होगा.

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैट (मैथ्यू) शॉर्ट का मानना ​​है कि उनकी टीम के तेज गेंदबाज दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों के खिलाफ हाल की कमजोरी का फायदा उठाना जारी रखेंगे. पर्थ में सीरीज के पहले मैच में शून्य पर आउट हुए कोहली एडीलेड ओवल में वापसी करने के लिए बेताब होंगे, जो विदेशी सरजमीं पर उनका सबसे सफल मैदान है. इस मैदान पर उन्होंने पांच अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं और सभी प्रारूपों में 65 की औसत से रन बनाए हैं.

दूसरे वनडे से पहले मैट शॉर्ट ने संवाददाताओं से कहा, "मैं तेज गेंदबाजों की बैठक में नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह (कोहली) हाल ही में इसी तरह आउट हो रहे हैं. हॉफ (जोश हेजलवुड) और स्टार्सी (मिचेल स्टार्क) जैसे कुछ खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ काफी गेंदबाजी की है और वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं. पर्थ में उन्होंने परिस्थितियों को अपना काम करने दिया. विकेट पर थोड़ी स्विंग और थोड़ी सी उछाल थी, इसलिए मुझे यकीन है कि वे फिर से ऐसा ही करेंगे."

भारत को पहले एकदिवसीय में ऑप्टस स्टेडियम में 42,423 दर्शकों की मौजूदगी में भारी समर्थन मिला था, जिनमें से अधिकांश सात महीने से अधिक समय के बाद रोहित शर्मा और कोहली की टीम में वापसी देखने आए थे. खेल के अन्य प्रारूपों से संन्यास लेने के बाद ये दोनों पूर्व कप्तान नौ मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद पहली बार राष्ट्रीय टीम में लौटे हैं. दोनों ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी थी जबकि सिर्फ एकदिवसीय मुकाबले खेलने का फैसला किया. पिछले साल भारत की विश्व कप जीत के बाद दोनों ने टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप से भी संन्यास ले लिया था.

शॉर्ट ने आगे कहा, "जब रोहित या (शुभमन) गिल उस दिन (पर्थ में) आउट हुए और फिर कोहली आए तो बस नारे लगे. जब वह मैदान पर उतर रहे होते थे तो बल्लेबाज के रूप में मैदान से बाहर जाते समय आपको बहुत बुरा महसूस होता था. यह एक शानदार अनुभव है."

मोहाली में भारत के खिलाफ डेब्यू करने के बाद से दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने चोटों और उतार-चढ़ाव भरी भूमिकाओं का सामना किया है. उन्होंने आठवें नंबर से शुरुआत करते हुए मौजूदा सीरीज में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की, लेकिन अब भी फॉर्म की तलाश में हैं.

शॉर्ट ने कहा, "यह निराशाजनक रहा है. मुझे अब भी लगता है कि मैं अच्छी तरह से मूव कर रहा हूं. मैं क्रीज पर अच्छा महसूस कर रहा हूं. अभी रन नहीं बना पाया हूं लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही बनेंगे. लगातार क्रिकेट खेलने के लिहाज से यह एक निराशाजनक साल रहा है. प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना हमेशा मुश्किल होता है और मैं जो भी मौका मिले उसे स्वीकार करूंगा, चाहे वह पारी का आगाज हो या तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी हो या कहीं और. बस लचीला बने रहना और जहां भी आपको जगह मिले वहां बल्लेबाजी करने की कोशिश करना और उसे स्वीकार करने में सक्षम होना जरूरी है."