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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज कितने बजे होगा 2027 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का एलान, कहां और कैसे देखें लाइव?

आज कितने बजे होगा 2027 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का एलान, कहां और कैसे देखें लाइव?

ICC आज 2027 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का एलान करेगी. यहां जानें कितने बजे आईसीसी शेड्यूल का एलान करेगी और कहां इसे आप लाइव देख सकेंगे.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 01 Oct 2026 03:48 PM (IST)
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चाहे क्रिकेटर हों या क्रिकेट फैंस, हर किसी के लिए वनडे वर्ल्ड कप बेहद खास होता है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हर चार साल में इस मेगा इवेंट का आयोजन कराती है. आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में पहली बार की थी, तब से हर चार साल में इसका आयोजन होता है. अब अगले साल फिर एक बार यह शानदार टूर्नामेंट खेला जाएगा. आईसीसी आज यानी गुरुवार, 1 अक्तूबर को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान 2027 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का एलान करेगी. दरअसल, आज से ठीक एक साल बाद क्रिकेट के इस महाकुंभ की शुरुआत होगी. आज शेड्यूल के एलान के साथ ही टिकट की बिक्री की शुरुआत भी हो जाएगी. 

2027 वनडे वर्ल्ड कप अगले साल 2 अक्तूबर से 21 नवंबर 2027 के बीच खेला जाएगा. इस बार इस मेगा इवेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी. अभी तक 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए 10 टीमें ने क्वालीफाई किया है. मेजबान होने की वजह से दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को टूर्नामेंट में डायरेक्ट एंट्री मिली है. हालांकि, नामीबिया भी सह-मेजबान है, लेकिन आईसीसी का पूर्ण सदस्य नहीं होने की वजह से उसे सीधे एंट्री नहीं मिली है. 

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वेस्टइंडीज नहीं कर सका है क्वालीफाई

आईसीसी की वनडे रैंकिंग के आधार पर भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने सीधे क्वालीफाई किया है. वहीं बाकी की चार टीमें क्वालीफायर राउंड खेलकर आएंगी. वेस्टइंडीज 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालीफाई नहीं कर सका है. उसे अब क्वालीफायर राउंड खेलना होगा. 

कितने बजे होगा 2027 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का एलान? कहां देख सकेंगे लाइव?

भारतीय समय के अनुसार, 2027 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का एलान रात साढ़े 8 बजे होगा. टीवी पर आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर आप इसे जियोहॉटस्टार भी देख सकेंगे. साथ ही abplive.com पर भी आपको शेड्यूल और बाकी जानकारी मिल जाएंगी. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 01 Oct 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
ICC ODI World Cup 2027 ODI World Cup Icc Odi World Cup 2027
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