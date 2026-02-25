हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण

टीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण

INDIA VS ZIMBABWE: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद टीम इंडिया का नेट रन रेट -3.80 हो गया है. इसे टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ प्लस में कर सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 25 Feb 2026 09:43 AM (IST)
Preferred Sources

ICC Men's T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों के बड़े अंतर से हार झेलनी पड़ी थी. इस करारी शिकस्त के बाद भारतीय टीम का नेट रन रेट (NNR) -3.80 हो गया है, जबकि साउथ अफ्रीका का +3.80 है. हालांकि वेस्टइंडीज ने भी जिम्बाब्वे को 107 रनों से हराकर अपना नेट रन रेट +5.350 कर लिया है. अब टीम इंडिया का अगला मैच जिम्बाब्वे से है. सुपर राउंड के बाद अगर भारत, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के 4-4 पॉइंट होते हैं, तो सेमीफाइलिस्ट का फैसला नेट रन रेट से ही होगा. ऐसे में टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करके अपना नेट रन रेट प्लस में लाना होगा.

टीम इंडिया अगर पहले बल्लेबाजी करे, तो क्या करना होगा?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच सुपर-8 मुकाबला गुरुवार यानी 26 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया को अपने पहले सुपर-8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के हाथों 76 रनों की बड़ी हार मिली थी. जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है, तो उसे 77 या उससे ज्यादा रन से जीत हासिल करनी होगी, तब जाकर भारत का नेट रन रेट प्लस में आएगा. इसके लिए टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा और जिम्बाब्वे की टीम को सस्ते में समेटना पड़ेगा. हालांकि, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया अब तक 18 बार 77 से ज्यादा रनों से जीत चुकी है. 

भारत अगर रन चेज करता है, तो क्या करना होगा?

जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया के लिए रन चेज में रन रेट को प्लस में करना काफी मुश्किल होगा. पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने अगर 150 रन बनाया, तो टीम इंडिया को इसे 13वें ओवर में चेज कर देना होगा. इस स्थिति में नेट रन रेट प्लस में आ जाएगा. अगर जिम्बाब्वे ने 180 रन बना दिया, तो भारत को 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर लक्ष्य को चेज करना पड़ेगा, तब भारत का नेट रन रेट प्लस में हो जाएगा.

Published at : 25 Feb 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
Cricket News IND Vs ZIM IND VS SA T20 World Cup 2026 ICC MENS T20 WORLD CUP 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
टीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण
टीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण
क्रिकेट
T20 World Cup Semi Final: इंग्लैंड ने रचा इतिहास, भारतीय टीम से निकली आगे; लगातार 5वीं बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह
इंग्लैंड ने रचा इतिहास, भारतीय टीम से निकली आगे; लगातार 5वीं बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह
क्रिकेट
T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी नहीं हुआ था ऐसा, हैरी ब्रूक ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी नहीं हुआ था ऐसा, हैरी ब्रूक ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: सुपर-8 में आज करो या मरो की टक्कर, जानें कौन सी टीमें होंगी आमने-सामने
सुपर-8 में आज करो या मरो की टक्कर, जानें कौन सी टीमें होंगी आमने-सामने
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Iran US Conflict: अमेरिका-ईरान के बीच गुरुवार को तीसरे दौर की वार्ता | Donald Trump | Nuclear Deal
Lawrence Bishnoi के वकील की कार पर फायरिंग., जांच में जुटी दिल्ली पुलिस | Breaking | Delhi
CM Yogi In Japan: टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Aligarh News: बिट्टू बजरंगी केस में नया ट्विस्ट, शादी के लिए दिखाई मृतक भाई की तस्वीर, बिचौलिए ने लगाए गंभीर आरोप
Aligarh News: बिट्टू बजरंगी केस में नया ट्विस्ट, शादी के लिए दिखाई मृतक भाई की तस्वीर, बिचौलिए ने लगाए गंभीर आरोप
विश्व
UNGA Voting: रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर UNGA में वोटिंग, चीन-अमेरिका, बांग्लादेश एक तरफ, भारत किधर?
रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर UNGA में वोटिंग, चीन-अमेरिका, बांग्लादेश एक तरफ, भारत किधर?
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026: सुपर-8 में आज करो या मरो की टक्कर, जानें कौन सी टीमें होंगी आमने-सामने
सुपर-8 में आज करो या मरो की टक्कर, जानें कौन सी टीमें होंगी आमने-सामने
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 5: 'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
विश्व
World History Wars: कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
ब्यूटी
Holi 2026: होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप
होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप
ट्रेंडिंग
Rakul Preet Singh को इग्नोर कर गए Lakshay Jaggi, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस
Rakul Preet Singh को इग्नोर कर गए Lakshay Jaggi, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget