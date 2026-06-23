किस नंबर की जर्सी पहन इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? डेब्यू से पहले खुला बड़ा राज

वैभव सूर्यवंशी बहुत जल्द टीम इंडिया के लिए अपना सबसे पहला मैच खेलते नजर आ सकते हैं. भारतीय टीम पहले आयरलैंड के साथ टी20 सीरीज खेलेगी. उनके बीच 2 मुकाबले 26 जून और 28 जून को खेले जाएंगे. उससे पहले 15 वर्षीय वैभव को खुशी की एक बड़ी वजह मिली है, क्योंकि उन्हें अपनी टीम इंडिया की ऑफिशियल जर्सी मिल गई है. मगर जर्सी से ज्यादा उनका जर्सी नंबर ज्यादा चर्चा में बना हुआ है.

दरअसल बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया है, जिसमें भारतीय सपोर्ट स्टाफ के मेंबर रघु, होटल के कमरे में वैभव सूर्यवंशी के पास जाते हैं. इसी वीडियो में खुलासा हुआ कि वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 नंबर की जर्सी पहनेंगे, लेकिन IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए वो 12 नंबर की जर्सी पहनकर खेलते आए हैं. भारत के लिए हरभजन सिंह और सुरेश रैना जैसे दिग्गज खिलाड़ी नंबर-3 की जर्सी पहनकर खेल चुके हैं.

वैभव सूर्यवंशी का जर्सी नंबर बदलने की वजह उनकी मां हैं. वैभव ने पिछले साल राइजिंग स्टार्स एशिया कप में खेलने से पूर्व बताया था कि 12 नंबर की जर्सी पहन कर खेलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम 1 और 2 को जोड़कर सीधे नंबर-3 चुन सकते हैं तो डबल डिजिट का कोई मतलब नहीं है.

Ladies & Gentlemen



The moment the nation has been waiting for has arrived!



Vaibhav Sooryavanshi in #TeamIndia jersey. Witness this incredibly special moment ❤️ pic.twitter.com/sUUytFMPVw — BCCI (@BCCI) June 23, 2026

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15 साल के वैभव सूर्यवंशी ट्राई सीरीज में धूम-धड़ाका मचा कर आए हैं. सीरीज के पहले 4 मैचों में वो केवल 117 रन बना पाए थे, लेकिन जब फाइनल में टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने 29 गेंदों में 94 रन जड़ते हुए इतिहास रच दिया. इस दौरान उन्होंने मात्र 11 बॉल में फिफ्टी पूरी करते हुए लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया.

बता दें कि 26 जून को आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए भारतीय टीम का पहला जत्था रवाना हो चुका है. यह भी ज्ञात रहे कि इस दौरे पर वैभव के माता-पिता भी उनके साथ रहने वाले हैं.

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