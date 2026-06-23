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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकिस नंबर की जर्सी पहन इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? डेब्यू से पहले खुला बड़ा राज

किस नंबर की जर्सी पहन इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? डेब्यू से पहले खुला बड़ा राज

Vaibhav Sooryavanshi Jersey Number: वैभव सूर्यवंशी को अपने इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू से पहले ऑफिशियल जर्सी मिल गई है और वो नंबर-3 की जर्सी पहनकर खेलेंगे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 23 Jun 2026 04:12 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी बहुत जल्द टीम इंडिया के लिए अपना सबसे पहला मैच खेलते नजर आ सकते हैं. भारतीय टीम पहले आयरलैंड के साथ टी20 सीरीज खेलेगी. उनके बीच 2 मुकाबले 26 जून और 28 जून को खेले जाएंगे. उससे पहले 15 वर्षीय वैभव को खुशी की एक बड़ी वजह मिली है, क्योंकि उन्हें अपनी टीम इंडिया की ऑफिशियल जर्सी मिल गई है. मगर जर्सी से ज्यादा उनका जर्सी नंबर ज्यादा चर्चा में बना हुआ है.

दरअसल बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया है, जिसमें भारतीय सपोर्ट स्टाफ के मेंबर रघु, होटल के कमरे में वैभव सूर्यवंशी के पास जाते हैं. इसी वीडियो में खुलासा हुआ कि वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 नंबर की जर्सी पहनेंगे, लेकिन IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए वो 12 नंबर की जर्सी पहनकर खेलते आए हैं. भारत के लिए हरभजन सिंह और सुरेश रैना जैसे दिग्गज खिलाड़ी नंबर-3 की जर्सी पहनकर खेल चुके हैं.

वैभव सूर्यवंशी का जर्सी नंबर बदलने की वजह उनकी मां हैं. वैभव ने पिछले साल राइजिंग स्टार्स एशिया कप में खेलने से पूर्व बताया था कि 12 नंबर की जर्सी पहन कर खेलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम 1 और 2 को जोड़कर सीधे नंबर-3 चुन सकते हैं तो डबल डिजिट का कोई मतलब नहीं है.

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15 साल के वैभव सूर्यवंशी ट्राई सीरीज में धूम-धड़ाका मचा कर आए हैं. सीरीज के पहले 4 मैचों में वो केवल 117 रन बना पाए थे, लेकिन जब फाइनल में टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने 29 गेंदों में 94 रन जड़ते हुए इतिहास रच दिया. इस दौरान उन्होंने मात्र 11 बॉल में फिफ्टी पूरी करते हुए लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया.

बता दें कि 26 जून को आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए भारतीय टीम का पहला जत्था रवाना हो चुका है. यह भी ज्ञात रहे कि इस दौरे पर वैभव के माता-पिता भी उनके साथ रहने वाले हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 23 Jun 2026 04:12 PM (IST)
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TEAM INDIA Vaibhav Sooryavanshi
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