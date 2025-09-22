हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें

Abhishek Sharma Celebration Meaning: अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मैच में फिफ्टी लगाने के बाद 'L' बनाकर सेलिब्रेट किया था. आखिर क्या है इसका मतलब.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Sep 2025 04:58 PM (IST)

बीते रविवार भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था. अभिषेक शर्मा की 74 रनों की तूफानी पारी के कारण 172 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया के लिए बहुत आसान बन गया था. पाक गेंदबाजों की धुनाई करते हुए अभिषेक ने मात्र 24 गेंदों में पचासा जड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने 'L' का साइन बनाया था, जिसकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है. अब अभिषेक शर्मा द्वारा बनाए गए साइन का राज खुल गया है.

भारतीय टीम के सामने 172 रनों का लक्ष्य था. अभिषेक शर्मा ने पारी की पहली ही गेंद पर शाहीन अफरीदी को जोरदार छक्का जड़ दिया था. उन्होंने पारी के आठवें ओवर में सैम अयूब की गेंद पर चौका लगाकर अपने टी20 करियर का तीसरा अर्धशतक लगाया. फिफ्टी को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने पहले बल्ला उठाया, फिर किसी को फ्लाइंग किस भेजा और अंत में दस्ताने को उतार कर 'L' साइन बनाया था.

क्या है 'L' साइन का मतलब?

इस 'L' साइन का कनेक्शन इंडियन प्रीमियर लीग और सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ा है. ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा साइन बनाकर किसी पारी को सेलिब्रेट किया हो. दरअसल अभिषेक शर्मा ने एक आईपीएल मैच के दौरान 'L' साइन का महत्व समझाया था.

इंडियन प्रीमियर लीग द्वारा साझा एक हालिया वीडियो में अभिषेक शर्मा ने खुलासा किया था कि इस 'L' वाले सेलिब्रेशन की शुरुआत उन्होंने और ट्रेविस हेड ने की थी. बता दें कि अभिषेक और ट्रेविस हेड IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं. उन्होंने बताया, "यह हमारे लिए पर्सनल है. इसका मतलब है प्यार और हम प्यार ही फैला रहे हैं." साफ शब्दों में समझें तो 'L' साइन सेलिब्रेशन का मतलब 'प्यार' है.

Asia Cup 2025 Point Table: टेबल में सबसे नीचे पाकिस्तान, एशिया कप फाइनल की उम्मीद खत्म! जानें अब क्या करना होगा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 22 Sep 2025 04:58 PM (IST)
Abhishek Sharma Asia Cup Asia Cup 2025
Embed widget