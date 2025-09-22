बीते रविवार भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था. अभिषेक शर्मा की 74 रनों की तूफानी पारी के कारण 172 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया के लिए बहुत आसान बन गया था. पाक गेंदबाजों की धुनाई करते हुए अभिषेक ने मात्र 24 गेंदों में पचासा जड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने 'L' का साइन बनाया था, जिसकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है. अब अभिषेक शर्मा द्वारा बनाए गए साइन का राज खुल गया है.

भारतीय टीम के सामने 172 रनों का लक्ष्य था. अभिषेक शर्मा ने पारी की पहली ही गेंद पर शाहीन अफरीदी को जोरदार छक्का जड़ दिया था. उन्होंने पारी के आठवें ओवर में सैम अयूब की गेंद पर चौका लगाकर अपने टी20 करियर का तीसरा अर्धशतक लगाया. फिफ्टी को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने पहले बल्ला उठाया, फिर किसी को फ्लाइंग किस भेजा और अंत में दस्ताने को उतार कर 'L' साइन बनाया था.

क्या है 'L' साइन का मतलब?

इस 'L' साइन का कनेक्शन इंडियन प्रीमियर लीग और सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ा है. ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा साइन बनाकर किसी पारी को सेलिब्रेट किया हो. दरअसल अभिषेक शर्मा ने एक आईपीएल मैच के दौरान 'L' साइन का महत्व समझाया था.

इंडियन प्रीमियर लीग द्वारा साझा एक हालिया वीडियो में अभिषेक शर्मा ने खुलासा किया था कि इस 'L' वाले सेलिब्रेशन की शुरुआत उन्होंने और ट्रेविस हेड ने की थी. बता दें कि अभिषेक और ट्रेविस हेड IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं. उन्होंने बताया, "यह हमारे लिए पर्सनल है. इसका मतलब है प्यार और हम प्यार ही फैला रहे हैं." साफ शब्दों में समझें तो 'L' साइन सेलिब्रेशन का मतलब 'प्यार' है.

