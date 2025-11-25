हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनने पर रोहित शर्मा को कितनी सैलरी मिलेगी? यहां जानें

2026 टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनने पर रोहित शर्मा को कितनी सैलरी मिलेगी? यहां जानें

Rohit Sharma Brand Ambassador: रोहित शर्मा को 2026 टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. जानिए, क्या इसके लिए रोहित शर्मा को पैसा मिलेगा?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Nov 2025 09:39 PM (IST)
Preferred Sources

रोहित शर्मा को 2026 टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. ICC चेयरमैन जय शाह ने खुद पुष्टि करके बताया कि रोहित वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर होंगे. अगले साल वर्ल्ड कप 7 फरवरी-8 मार्च तक खेला जाएगा, जिसमें विश्व भर से 20 टीम भाग लेंगी. वहीं रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते अलग-अलग मैदानों और जगहों पर जाकर टी20 वर्ल्ड कप को प्रमोट करने का काम करेंगे. क्या इस काम के लिए रोहित शर्मा को कोई  सैलरी मिलेगी? यहां जान लीजिए इस सवाल का जवाब.

रोहित शर्मा को कितना पैसा मिलेगा?

टी20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त खिलाड़ी को दिए जाने वाला वेतन आमतौर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता है. इसकी रकम उस आधार पर तय की जाती है कि खिलाड़ी की ब्रांड वैल्यू या किसी कंपनी को एंडोर्स करने के लिए उसका मार्केट रेट कितना है. आमतौर पर वेतन या पैसे से संबंधित आंकड़े ICC और उस खिलाड़ी के बीच हुए गोपनीय अनुबंध का हिस्सा होते हैं.

रोहित शर्मा की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट अनुसार वो एक एंडोर्समेंट डील के लिए 3.5-7 करोड़ रुपये लेते हैं. इसका मतलब यह नहीं कि टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए उन्हें इतनी ही रकम दी जाएगी. इन आंकड़ों को आधार मानकर उन्हें एक निश्चित संख्या में वेतन दिया जा सकता है.

2024 टी20 वर्ल्ड कप को याद करें तो उसके लिए युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी और क्रिस गेल जैसे दिग्गज क्रिकेटरों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था. वर्ल्ड कप के चौथे ब्रांड एम्बेसडर उसैन बोल्ट थे. इन सभी को कितना पैसा मिला या नहीं मिला, ICC ने इसकी जानकारी साझा नहीं की थी. याद दिला दें कि 2024 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था.

यह भी पढ़ें:

'हम भारत को घुटने के बल...', दक्षिण अफ्रीकी कोच के बिगड़े बोल; बयान पढ़ गुस्सा जाएंगे भारतीय फैंस

IND-PAK मैच को लेकर सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा बयान, टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल का एलान होते ही भरी हुंकार

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 25 Nov 2025 09:39 PM (IST)
Tags :
Rohit SHarma T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बॉलीवुड
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा, जानिए डिटेल्स
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Waves Film Market 2025: Independent Cinema से लेकर Tech Innovations तक | Film Bazaar Ft. Industry Experts
Ethiopia Volcano Ash Updates: इथियोपिया में धमाका...भारत तक असर...आसमान में 15 किमी तक धुएं का गुबार
Delhi Crime Season 3 Exclusive Interview | Shefali Shah के साथ Courage, Intensity, Emotions और Pressure पर खास बातचीत
3I ATLAS तेजी से घूमा! आस-पास दिखी 5 अजीब चीजें! |ABPLIVE
Dharmendra Death: कुछ ऐसे थे Dharmendra पाजी, भावुक कहानी! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बॉलीवुड
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा, जानिए डिटेल्स
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
'हम भारत को घुटने के बल...', दक्षिण अफ्रीकी कोच के बिगड़े बोल; बयान पढ़ गुस्सा जाएंगे भारतीय फैंस
'हम भारत को घुटने के बल...', दक्षिण अफ्रीकी कोच के बिगड़े बोल; बयान पढ़ गुस्सा जाएंगे भारतीय फैंस
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
72 साल के चाचा ने 117 मीटर से लगाई छलांग! बंजी जंपिंग करते हुए वीडियो वायरल- यूजर्स हैरान
72 साल के चाचा ने 117 मीटर से लगाई छलांग! बंजी जंपिंग करते हुए वीडियो वायरल- यूजर्स हैरान
जनरल नॉलेज
जेल में पैदा हुए बच्चे का कैसे होता है पालन-पोषण, जेल में कैसा होता है क्रेच?
जेल में पैदा हुए बच्चे का कैसे होता है पालन-पोषण, जेल में कैसा होता है क्रेच?
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget