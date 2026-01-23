टी20 इंटरनेशनल में भारत का सबसे बड़ा रन चेज कितना? क्या रायपुर में चेज होगा 209 रनों का लक्ष्य?

न्यूजीलैंड ने रायपुर में खेले जा रहे दूसरे टी20 में भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. कीवी टीम ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 6 विकेट पर 208 रनों का स्कोर खड़ा किया. न्यूजीलैंड के लिए कप्तान मिचेल सैंटनर ने सिर्फ 27 गेंद में नाबाद 47 रनों की विस्फोटक पारी खेली. हालांकि, एक समय 9वें ओवर में ही न्यूजीलैंड का स्कोर 100 के पास था. तब ऐसा लग रहा था कि कीवी टीम आसानी से 220 के पार जाएगी, लेकिन बीच के ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट झटके और किसी तरह कीवी टीम को 210 के अंदर रोका.

भारत के लिए अर्शदीप सिंह सबसे महंगे गेंदबाज रहे. अर्शदीप ने 4 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 53 रन दिए. कुलदीप यादव ने दो विकेट लिए और 35 रन दिए. हर्षित राणा ने 3 ओवर में 35 रन खर्च किए. उन्हें एक सफलता मिली. हार्दिक पांड्या की सबसे कम पिटाई हुई. हार्दिक ने 3 ओवर में 25 रन देकर एक विकेट झटका. इस बीच जानिए कि टी20 इंटरनेशनल में भारत का सबसे बड़ा रन चेज कितना है?

टी20 इंटरनेशनल में भारत का सबसे बड़ा रन चेज कितना?

टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम का सबसे बड़ा रन चेज 208 रनों का है. वेस्टइंडीज के खिलाफ 2019 में टीम इंडिया ने आठ गेंद पहले 208 रनों के लक्ष्य का पीछा किया था. वहीं 2009 में मोहाली के मैदान पर टीम इंडिया ने 207 रनों के लक्ष्य का पीछा किया था. भारतीय टीम पांच गेंद पहले ही मैच जीत गई थी. भारतीय टीम कई बार 200 से ज्यादा रनों के टारगेट को चेज कर चुकी है.

रायपुर में आसान नहीं होगा टारगेट चेज करना

रायपुर मैच की बात करें तो भारतीय टीम के लिए 209 के लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि कीवी टीम के पास कई खूंखार गेंदबाज हैं. साथ ही इस पिच पर दूसरी पारी में रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. कमेंटेटर भी ऐसा कह रहे हैं. वैसे, भारतीय टीम की जीत अभिषेक शर्मा पर निर्भर है. अगर अभिषेक शर्मा का बल्ला पहले टी20 मैच की तरह चला तो फिर टीम इंडिया आसानी से यह टारगेट चेज कर देगी.