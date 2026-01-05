बांग्लादेश चाहता है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उसके मैच भारत से बाहर करवाए जाएं. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अपनी टीम को भारत भेजने से मना कर दिया है. पाकिस्तान के मैच पहले ही श्रीलंका में होने हैं, अब अगर बांग्लादेश के मैच भी मेजबान देश यानी भारत में नहीं होते हैं तो क्या BCCI को इससे कोई नुकसान होगा?

क्या BCCI को होगा नुकसान?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 एक आईसीसी इवेंट है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित इवेंट में टिकट, स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्ट से होने वाली कमाई सीधे बीसीसीआई के पास नहीं जाती है, फिर चाहे वो वर्ल्ड कप का मेजबान देश ही क्यों ना हो. इवेंट से होने वाली कमाई का लेखाजोखा आईसीसी बिजनेस कॉर्पोरेशन रखता है. मेजबान बोर्ड यानी बीसीसीआई की भूमिका टी20 वर्ल्ड कप के आयोजन और संचालन तक ही सीमित रहेगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के जरिए बीसीसीआई की कमाई मैच डे सरप्लस और स्पॉन्सरशिप से होती है. इस वजह से बांग्लादेश के मैच अगर भारत से बाहर शिफ्ट कर दिए जाते हैं, तो बीसीसीआई की कमाई पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. अगर बीसीसीआई को नुकसान होता भी है तो वह मैच डे-इकॉनमिक्स तक सीमित रहेगा.

चूंकि टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी हो चुका है. खिलाड़ियों, कोचिंग और अन्य सपोर्ट स्टाफ समेत अन्य ऑफिशियल्स के ठहरने, फ्लाइट की बुकिंग पहले ही हो जाती है. बांग्लादेश के मैच मौजूदा शेड्यूल अनुसार कोलकाता और मुंबई में खेले जाने हैं. अब अगर बांग्लादेश के मैच शिफ्ट हो जाते हैं, तो उपलब्ध जानकारी अनुसार खिलाड़ियों और अन्य स्टाफ के लिए होटल बुकिंग और विमान यात्रा जैसे खर्चों को ICC उठाता है.

ऐसे में बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर शिफ्ट होते हैं, तो उसके साथ होने वाली टीमों के खिलाड़ियों को भी अलग वेन्यू पर सफर करना पड़ेगा. इससे कुछ हद तक ICC की जेब ढीली हो सकती है ना कि BCCI या उस देश के क्रिकेट बोर्ड की.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मौजूदा शेड्यूल अनुसार बांग्लादेश को इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज के साथ ग्रुप C में रखा गया है. बांग्लादेश का पहला मैच 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के साथ होगा.