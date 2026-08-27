IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअगर बारिश में धुला दूसरा टेस्ट, भारत की WTC फाइनल की उम्मीदों को लगेगा तगड़ा झटका

अगर बारिश में धुला दूसरा टेस्ट, भारत की WTC फाइनल की उम्मीदों को लगेगा तगड़ा झटका

IND vs SL Day 5 Weather: भारत बनाम श्रीलंका कोलंबो टेस्ट मैच का आज आखिरी दिन है, लेकिन टीम इंडिया की आसान जीत की राह में बारिश दखल दे सकती है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 27 Aug 2026 07:02 AM (IST)
Preferred Sources

भारत और श्रीलंका का दूसरा टेस्ट अपने आखिरी दिन में आ पहुंचा है. चौथे दिन स्टंप्स तक श्रीलंका ने 6 विकेट के नुकसान पर 229 रन बना लिए थे और उसकी बढ़त केवल 16 रनों की है. मुकाबले के पांचवें और आखिरी दिन टीम इंडिया जल्द से जल्द श्रीलंकाई पारी को समेटना चाहेगी. ऐसे में संभव है कि भारत को 100 से भी कम रन का लक्ष्य मिले, लेकिन भारतीय टीम की इस आसान जीत की राह में बारिश दखल दे सकती है.

बारिश बनेगी सिरदर्द

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारतीय टीम के लिए यह जीत बहुत जरूरी है. मगर 27 अगस्त के दिन कोलंबो का मौसम आम लोगों के लिए तो खुशनुमा रहेगा, लेकिन भारतीय टीम के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाला है.

आज कोलंबो में खेल शुरू होने के समय बारिश की संभावना है और लगातार कई घंटों तक बारिश जारी रह सकती है. पूरे दिन आसमान घने और काले बादलों से घिरा रहेगा. दोपहर के समय कुछ देर बारिश रुक सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से बारिश का अनुमान है.

अगर खेल बिना किसी रुकावट के शुरू हुआ तो कोलंबो टेस्ट पांचवें दिन के दूसरे सेशन तक खत्म हो सकता है, लेकिन बारिश की संभावना को देखते हुए ऐसा शायद ना हो. तीसरे सेशन के आखिरी घंटे में  यानी 5 बजे भी बारिश की काफी संभावना है. 

भारत को होगा तगड़ा नुकसान

भारतीय टीम जीत के बहुत करीब है, लेकिन बारिश उसका मजा बिगाड़ सकती है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है. भारत का पीसीटी अभी 53.33 है. आज उसका मुकाबला ड्रॉ रहा तो यह भारत को सिर्फ 4 पॉइंट मिलेंगे, जबकि जीत के लिए 12 पॉइंट मिलते हैं. यह 8 पॉइंट्स का नुकसान पीसीटी पर भी बुरा असर डालेगा, जो फाइनल क्वालीफिकेशन के लिए अच्छी खबर नहीं होगी. आज मुकाबला ड्रॉ रहा तो भारत का पॉइंट्स परसेंट घट कर 51.51 पर आ जाएगा.

यह भी पढ़ें: क्रिकेट में वापसी पर आई अनाया बांगर की प्रतिक्रिया, जो कहा वो सबको जानना चाहिए

मैच का हाल

देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल की शतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी. शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अर्धशतक लगाया था. इसके जवाब में श्रीलंका की पहली पारी महज 290 रनों पर सिमट गई और वह फॉलो-ऑन बचाने में नाकाम साबित हुई, जबकि सोनल दिनुषा ने 103 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली थी.

भारत ने श्रीलंका को फॉलो-ऑन खिलाया, जिसके बाद उसके 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन पासिंदु सूर्याबंदारा और कामिंदु मेंडिस के बीच 115 रनों की पार्टनरशिप ने श्रीलंका को पारी की हार से दूर ले जाने का काम किया. सूर्याबंदारा ने 92 रन और मेंडिस ने 55 रन बनाए. मगर पिछले 40 रनों के भीतर श्रीलंकाई टीम 4 विकेट खो चुकी है.

यह भी पढ़ें:

8 बल्लेबाज जीरो पर आउट, 35 रनों पर टीम सिमटी; सिर्फ 33 गेंद में खत्म हुआ मैच

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka Colombo Weather IND VS SL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
अगर बारिश में धुला दूसरा टेस्ट, भारत की WTC फाइनल की उम्मीदों को लगेगा तगड़ा झटका
अगर बारिश में धुला दूसरा टेस्ट, भारत की WTC फाइनल की उम्मीदों को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
वनडे क्रिकेट में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
क्रिकेट
8 बल्लेबाज जीरो पर आउट, 35 रनों पर टीम सिमटी; सिर्फ 33 गेंद में खत्म हुआ मैच
8 बल्लेबाज जीरो पर आउट, 35 रनों पर टीम सिमटी; सिर्फ 33 गेंद में खत्म हुआ मैच
क्रिकेट
क्रिकेट में वापसी पर आई अनाया बांगर की प्रतिक्रिया, जो कहा वो सबको जानना चाहिए
क्रिकेट में वापसी पर आई अनाया बांगर की प्रतिक्रिया, जो कहा वो सबको जानना चाहिए
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में प्रलयंकर बाढ़! 157 शव बरामद, 403 नेपाली-भारतीय समेत विदेशी टूरिस्ट लापता
नेपाल में प्रलयंकर बाढ़! 157 शव बरामद, 403 नेपाली-भारतीय समेत विदेशी टूरिस्ट लापता
महाराष्ट्र
महंगा पड़ेगा मुंबई में सफर! 1 सितंबर से बढ़ेगा ऑटो-टैक्सी का किराया
महंगा पड़ेगा मुंबई में सफर! 1 सितंबर से बढ़ेगा ऑटो-टैक्सी का किराया
क्रिकेट
क्रिकेट में वापसी पर आई अनाया बांगर की प्रतिक्रिया, जो कहा वो सबको जानना चाहिए
क्रिकेट में वापसी पर आई अनाया बांगर की प्रतिक्रिया, जो कहा वो सबको जानना चाहिए
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
एग्रीकल्चर
खेत में सोलर पंप के लिए सरकार से लें मदद, ये रही प्रोसेस
खेत में सोलर पंप के लिए सरकार से लें मदद, ये रही प्रोसेस
टेक्नोलॉजी
चीन के AI का कमाल! अब सेकेंडों में डॉक्यूमेंट से बन जाएगा वीडियो
चीन के AI का कमाल! अब सेकेंडों में डॉक्यूमेंट से बन जाएगा वीडियो
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
वनडे क्रिकेट में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget