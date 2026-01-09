भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा की ‘ग्रोइन’ की चोट की सर्जरी हुई है जिसके कारण उन्हें 21 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली आगामी टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के पहले तीन मैच से बाहर कर दिया गया है. इस चोट के कारण अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप में उनकी भागीदारी पर भी सवालिया निशान लग गया है.

इस 23 वर्षीय खिलाड़ी को राजकोट में तेज दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया. वह विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय चैंपियनशिप के लिए हैदराबाद टीम के साथ राजकोट में थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 श्रृंखला रविवार को शुरू हो रहे तीन वनडे के बाद नागपुर में शुरू होगी.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा, ‘‘विजय हजारे टूर्नामेंट के लिए हैदराबाद की टीम के साथ राजकोट में खेल रहे तिलक वर्मा ने अपने ‘ग्रोइन’ में तेज दर्द की शिकायत की. उन्हें तुरंत ही गोकुल अस्पताल ले जाया गया, जहां स्कैन करने पर अंडकोष में मरोड़ (अचानक तेज दर्द) का पता चला और तत्काल सर्जरी करने की सलाह दी गई.’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने अपने विशेषज्ञों से राय ली और वे भी इस बात से सहमत थे. तिलक की सर्जरी सफल रही और अब वह ठीक है. चिकित्सा पैनल के साथ चर्चा के बाद जैसे ही हमें उनके स्वास्थ्य में सुधार और खेल में उनकी वापसी के संभावित समय के बारे में जानकारी मिलेगी, हम आपको सूचित कर देंगे.’’

बृहस्पतिवार को बाद में जारी एक बयान में बीसीसीआई ने बताया कि तिलक वर्मा की सर्जरी बुधवार को हुई थी.

बीसीसीआई ने कहा, ‘‘भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा की बुधवार सात जनवरी को राजकोट में पेट से जुड़ी समस्या के लिए सर्जरी की गई. उन्हें बृहस्पतिवार सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वह शुक्रवार को हैदराबाद लौटने वाले हैं. फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और रिकवरी अच्छी तरह से हो रही है. ’’

बोर्ड ने कहा, ‘‘पूरी तरह ठीक होने और घाव भरने की स्थिति संतोषजनक होने के बाद तिलक फिर से शारीरिक ट्रेनिंग शुरू करेंगे और धीरे-धीरे स्किल-आधारित गतिविधियों में वापसी करेंगे. ’’

बोर्ड ने कहा, ‘‘उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से बाहर कर दिया गया है. शेष दो मैचों के लिए उनकी उपलब्धता का आकलन ‘रिटर्न-टू-ट्रेनिंग’ और ‘स्किल फेज’ के दौरान उनकी प्रगति के आधार पर किया जाएगा. ’’ श्रृंखला का चौथा और पांचवां टी20 मैच क्रमशः 28 और 31 जनवरी को होगा.

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाला टी20 विश्व कप सात फरवरी से शुरू होगा. भारत अपना पहला मैच मुंबई में अमेरिका के खिलाफ खेलेगा जबकि सह-मेजबान टीम 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया से भिड़ेगी.

नमिता