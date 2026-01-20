विराट कोहली के भाई विकास कोहली ने इस बार संजय मांजरेकर को क्या कह दिया? हो सकता है बवाल

विराट कोहली के भाई विकास कोहली ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और जाने-माने कमेंटेटर संजय मांजरेकर पर एक बार फिर तीखा हमला किया है. मांजरेकर ने विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर वनडे खेलने के फैसले पर अफसोस जताया था. मांजरेकर ने वनडे को "सबसे आसान फॉर्मेट" बताया था और कोहली के सिर्फ 50 ओवर के फॉर्मेट में खेलने के फैसले पर निराशा व्यक्त की थी. अब रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बावजूद कोहली द्वारा एक और शतक जड़ने के बाद उनके भाई ने सोशल मीडिया पर मांजरेकर की पिछली टिप्पणियों का जवाब दिया.

विकास कोहली ने लिखा, "क्या क्रिकेट के विशेषज्ञ के पास क्रिकेट के सबसे आसान प्रारूप के लिए कुछ सुझाव हैं. इसके लिए आपको वहां मौजूद रहना होगा. वैसे जैसा कि मैंने कहा कहना आसान है करना मुश्किल." विकास ने मांजरेकर का नाम नहीं लिया लेकिन उनके बयानों का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र किया.





मांजरेकर की टिप्पणियों पर विकास कोहली की यह पहली आलोचना नहीं है. उन्होंने कुछ दिन पहले ही इस विषय पर एक पोस्ट किया था. उन्होंने कहा था, "कितना आसान फॉर्मेट है ना... किसी ने कुछ दिन पहले ही अपना ज्ञान दिया था... कहना आसान है करना मुश्किल..."

रविवार को कोहली ने सिर्फ 108 गेंदों में 124 रन बनाए, लेकिन भारत 337 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में असफल रहा क्योंकि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने कोई खास योगदान नहीं दिया. यह कोहली का नौ लिस्ट ए मैचों में चौथा शतक था.

मांजरेकर ने क्या बयान दिया था

उन्होंने कहा था, "यह ठीक था, विराट कोहली ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन उन्होंने वनडे क्रिकेट खेलने का जो फैसला किया है उससे मुझे और भी निराशा हुई है. यह एक ऐसा प्रारूप है जो शीर्ष क्रम के बल्लेबाज के लिए सबसे आसान प्रारूप है."