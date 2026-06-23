पहली बार टीम इंडिया की जर्सी मिलने पर क्या बोले वैभव सूर्यवंशी? जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए

अपनी तूफानी बल्लेबाजी से विश्व क्रिकेट में एक खास पहचान बनाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज और इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में चुना गया है. वैभव सूर्यवंशी ने उस इमोशनल पल को याद किया है, जब उन्हें पहली बार भारतीय टीम की जर्सी दी गई. वैभव ने कहा है कि उस पल उन्हें लगा कि सबसे पहली बार उन्होंने बैट क्यों उठाया था.

बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में वैभव सूर्यवंशी ने कहा, "इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है. मैंने जिस वजह से पहले दिन से बल्ला उठाया और अभ्यास के लिए मैदान पर गया. वह सपना अब पूरा हो गया है. उस सफर का सबसे बड़ा कदम आज पूरा हुआ. मैं सच में इस एहसास को शब्दों में बयां नहीं कर सकता. मैंने जब वह टी-शर्ट देखी तो मुझे ऐसा लगा जैसे यह एक सपना हो. मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर सका. कभी-कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. हमें उस समय प्रतिक्रिया देने के लिए शब्द नहीं मिलते. मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा."

बीसीसीआई ने वीडियो का कैप्शन दिया है, "लेडीज एंड जेंटलमेन, जिस पल का देश इंतजार कर रहा था, वो आ गया है. वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया की जर्सी में, इस बहुत खास पल के गवाह बनें."

वैभव सूर्यवंशी को 15 साल और 71 दिन की उम्र में आयरलैंड और इंग्लैंड टी20 सीरीज और एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय सीनियर टीम में चुना गया था. वैभव ने अपने चयन के साथ ही सबसे कम उम्र में चुने जाने का सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. तेंदुलकर ने 1989 में 16 साल और 205 दिन की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के लिए डेब्यू किया था. अगर सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू का मौका मिलता है, तो वह भारतीय सीनियर पुरुष टीम के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे.

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