हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPSL में खेलने के लिए मुस्तफिजुर रहमान को कितना पैसा मिलेगा? IPL में KKR ने लगाई थी 9.2 करोड़ की बोली

PSL में खेलने के लिए मुस्तफिजुर रहमान को कितना पैसा मिलेगा? IPL में KKR ने लगाई थी 9.2 करोड़ की बोली

Mustafizur Rahman PSL 2026: मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2026 से रिलीज किया तो बांग्लादेश के तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने का फैसला किया है.

By : शिवम | Updated at : 07 Jan 2026 04:42 PM (IST)
Preferred Sources

मुस्तफिजुर रहमान ने कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा रिलीज किए जाने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने का फैसला किया है. आईपीएल 2026 के लिए हुए ऑक्शन में केकेआर ने उन्हें 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन भारत में बढ़ते विरोध के बाद बीसीसीआई के निर्देश पर फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज को रिलीज कर दिया. बता दें कि चाहे मुस्तफिजुर को पीएसएल की सबसे बड़ी रकम भी मिल जाए, तब भी वह उनकी केकेआर द्वारा तय की गई रकम से आधी भी नहीं होगी.

मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने के लिए आईपीएल 2026 ऑक्शन में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, तभी उनका प्राइस 9 करोड़ के पार पहुंचा. केकेआर के आलावा चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स भी उन्हें खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखा रही थी. पिछले दिनों बांग्लादेश में हिन्दू युवकों की हत्या के विरोध में भारत में प्रदर्शन हुए. केकेआर और टीम के मालिक शाहरुख खान की आलोचना होने लगी, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ी को 9.20 करोड़ रुपए की बड़ी रकम में खरीदा था.

बढ़ते विरोध के बाद बीसीसीआई ने केकेआर को मुस्तफिजुर को रिलीज करने का निर्देश दिया. इसके बाद बांग्लादेश ने अपने देश में आईपीएल प्रसारण पर रोक लगा दी. मुस्तफिजुर ने पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के लिए अपना नाम रजिस्टर करवा लिया.

मुस्तफिजुर रहमान की PSL 2026 सैलरी क्या होगी?

आईपीएल की तरह पीएसल में ऑक्शन नहीं होता, बल्कि वहां ड्राफ्ट सिस्टम चलता है. मुस्तफिजुर रहमान पीएसएल में प्लैटिनम केटेगरी में बिक सकते हैं, जो इस लीग की सर्वोच्च केटेगरी है. मुस्तफिजुर वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने 400 टी20 विकेट पूरे किए हैं. अगर उन्होंने पीएसएल की सर्वोच्च केटेगरी प्लैटिनम भी मिलती है तो उनकी सैलरी 2.57 करोड़ रुपये (भारतीय मुद्रा) होगी. इसके 3 गुना से भी अधिक प्राइस में केकेआर ने उन्हें खरीदा था. बता दें कि फ्रेंचाइजी अधिकतम 3 प्लेटिनम खिलाड़ी चुन सकती हैं.

PSL 2026 ड्राफ्ट की केटेगरी और उनका प्राइस

  • प्लेटिनम- 2.42 करोड़ से 2.70 करोड़ रुपये
  • डायमंड- करीब 1.21 करोड़ रुपये 
  • गोल्ड- करीब 90 लाख रुपये
  • सिल्वर- करीब 45 लाख रुपये 
  • इमर्जिंग- करीब 18 लाख रुपये 
  • सप्लीमेंट्री- करीब 9 लाख रुपये

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 07 Jan 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
Mustafizur Rahman PAKISTAN SUPER LEAGUE KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026 BANGLADESH PSL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चांद पर जाना हो या पनडुब्बी बनाना, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से परमाणु क्रांति मुमकिन, क्या है 'भारत SMR' पहल?
चांद पर जाना हो या पनडुब्बी बनाना, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से परमाणु क्रांति मुमकिन, क्या है 'भारत SMR' पहल?
महाराष्ट्र
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबईकर्स से किए ये वादे
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबईकर्स से किए ये वादे
बॉलीवुड
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भारत में कितने मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख और वेन्यू
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भारत में कितने मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख और वेन्यू
Advertisement

वीडियोज

LIC ने Launch किया LIC Jeevan Utsav Plan और Policy Revival Campaign 2026 | Paisa Live
BMC Election में Devendra Fadnavis के लिए ठाकरे ब्रांड चुनौती या मौका ? । Maharashtra News
ठाकरे बंधुओं के महायुति पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप पर क्या बोले Devendra Fadnavis ? । Interview
Mumbai के बंटवारे से लेकर भाषा की राजनीति पर खुलकर बोले Devendra Fadnavis ।Exclusive Interview
BMC Election से ठीक पहले Fadnavis का ये दावा विपक्ष को चौंका देगा !। Devendra Fadnavis Interview
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चांद पर जाना हो या पनडुब्बी बनाना, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से परमाणु क्रांति मुमकिन, क्या है 'भारत SMR' पहल?
चांद पर जाना हो या पनडुब्बी बनाना, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से परमाणु क्रांति मुमकिन, क्या है 'भारत SMR' पहल?
महाराष्ट्र
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबईकर्स से किए ये वादे
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबईकर्स से किए ये वादे
बॉलीवुड
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भारत में कितने मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख और वेन्यू
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भारत में कितने मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख और वेन्यू
विश्व
व्हाइट हाउस का डॉक्टर बना अमेरिका-पाकिस्तान का डील मास्टर, 500 मिलियन डॉलर का खेल, कभी था PAK का 'दुश्मन'
व्हाइट हाउस का डॉक्टर बना अमेरिका-पाकिस्तान का डील मास्टर, 500 मिलियन डॉलर का खेल, कभी था PAK का 'दुश्मन'
जनरल नॉलेज
नेपाल में क्यों नहीं होती संडे की छुट्टी, इस दिन क्यों खुलते हैं स्कूल?
नेपाल में क्यों नहीं होती संडे की छुट्टी, इस दिन क्यों खुलते हैं स्कूल?
जनरल नॉलेज
क्या घर में बिना बिल और बिना प्रूफ घर में रख सकते हैं एक करोड़ का सोना, जानें क्या है इसके नियम?
क्या घर में बिना बिल और बिना प्रूफ घर में रख सकते हैं एक करोड़ का सोना, जानें क्या है इसके नियम?
ट्रेंडिंग
हल्क ने जॉइन की शिवसेना तो टोनी स्टार्क ने बीजेपी से भरी हुंकार, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग
हल्क ने जॉइन की शिवसेना तो टोनी स्टार्क ने बीजेपी से भरी हुंकार, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget