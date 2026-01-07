मुस्तफिजुर रहमान ने कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा रिलीज किए जाने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने का फैसला किया है. आईपीएल 2026 के लिए हुए ऑक्शन में केकेआर ने उन्हें 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन भारत में बढ़ते विरोध के बाद बीसीसीआई के निर्देश पर फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज को रिलीज कर दिया. बता दें कि चाहे मुस्तफिजुर को पीएसएल की सबसे बड़ी रकम भी मिल जाए, तब भी वह उनकी केकेआर द्वारा तय की गई रकम से आधी भी नहीं होगी.

मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने के लिए आईपीएल 2026 ऑक्शन में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, तभी उनका प्राइस 9 करोड़ के पार पहुंचा. केकेआर के आलावा चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स भी उन्हें खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखा रही थी. पिछले दिनों बांग्लादेश में हिन्दू युवकों की हत्या के विरोध में भारत में प्रदर्शन हुए. केकेआर और टीम के मालिक शाहरुख खान की आलोचना होने लगी, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ी को 9.20 करोड़ रुपए की बड़ी रकम में खरीदा था.

बढ़ते विरोध के बाद बीसीसीआई ने केकेआर को मुस्तफिजुर को रिलीज करने का निर्देश दिया. इसके बाद बांग्लादेश ने अपने देश में आईपीएल प्रसारण पर रोक लगा दी. मुस्तफिजुर ने पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के लिए अपना नाम रजिस्टर करवा लिया.

मुस्तफिजुर रहमान की PSL 2026 सैलरी क्या होगी?

आईपीएल की तरह पीएसल में ऑक्शन नहीं होता, बल्कि वहां ड्राफ्ट सिस्टम चलता है. मुस्तफिजुर रहमान पीएसएल में प्लैटिनम केटेगरी में बिक सकते हैं, जो इस लीग की सर्वोच्च केटेगरी है. मुस्तफिजुर वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने 400 टी20 विकेट पूरे किए हैं. अगर उन्होंने पीएसएल की सर्वोच्च केटेगरी प्लैटिनम भी मिलती है तो उनकी सैलरी 2.57 करोड़ रुपये (भारतीय मुद्रा) होगी. इसके 3 गुना से भी अधिक प्राइस में केकेआर ने उन्हें खरीदा था. बता दें कि फ्रेंचाइजी अधिकतम 3 प्लेटिनम खिलाड़ी चुन सकती हैं.

PSL 2026 ड्राफ्ट की केटेगरी और उनका प्राइस