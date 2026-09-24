IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे की लगाई लंका, 99 रन से जीता मैच; हीली मैथ्यूज ने जड़े 182

वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे की लगाई लंका, 99 रन से जीता मैच; हीली मैथ्यूज ने जड़े 182

वेस्टइंडीज ने पहले वनडे में जिम्बाब्वे को 99 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़ बना ली. वेस्टइंडीज को जीत दिलाने में हेली मैथ्यू की 182 रनों की पारी ने अहम योगदान दिया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 24 Sep 2026 11:38 PM (IST)
Preferred Sources

गुरुवार (24 सितंबर) को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में वेस्टइंडीज की महिला टीम ने जिम्बाब्वे को पहले वनडे में 99 रन से हरा दिया. मैच में पहले बैटिंग करने के बाद वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 299 रन बनाए. टीम के लिए ओपनिंग पर उतरी कप्तान हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की पारी खेली. उन्होंने इस पारी के लिए 156 गेंदों का सामना किया, जिसमें 26 चौके और 2 छक्के लगाए. इसके साथ वह वेस्टइंडीज के लिए महिला वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली बल्लेबाज भी बन गईं. फिर चेज के लिए उतरी जिम्बाब्वे 43.3 ओवर में 200 रन पर ऑलआउट हो गई. जीत के साथ वेस्टइंडीज ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है.

वेस्टइंडीज के लिए आलिया एलीन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. बाकी जैनिलिया ग्लासगो, अश्विनी मुनिसार और एफी फ्लेचर ने 2-2 विकेट लिए. मैच में पूरी तरह से वेस्टइंडीज का दबदबा देखने को मिला. किसी भी पल ऐसा नहीं महसूस हुआ कि वेस्टइंडीज पिछड़ी हो. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
शतक से चमके मैथ्यू ब्रीट्जके, कुचले सब रिकॉर्ड; सबसे ज्यादा रन वाले बने बल्लेबाज
शतक से चमके मैथ्यू ब्रीट्जके, कुचले सब रिकॉर्ड; सबसे ज्यादा रन वाले बने बल्लेबाज
क्रिकेट
मोहम्मद नबी के बेटे हसन ईसाखिल का इंटरनेशनल डेब्यू, पहले मैच में फुस्स
मोहम्मद नबी के बेटे हसन ईसाखिल का इंटरनेशनल डेब्यू, पहले मैच में फुस्स
क्रिकेट
एक मैच का 4 करोड़ 80 लाख... टीम इंडिया की चांदी; BCCI को मिला तगड़ा स्पॉन्सर
एक मैच का 4 करोड़ 80 लाख... टीम इंडिया की चांदी; BCCI को मिला तगड़ा स्पॉन्सर
क्रिकेट
प्वाइंट्स टेबल में भारत से ऊपर, बांग्लादेश खेलेगा WTC फाइनल! बयान से मची खलबली
प्वाइंट्स टेबल में भारत से ऊपर, बांग्लादेश खेलेगा WTC फाइनल!

मैच में वेस्टइंडीज की अच्छी शुरुआत

वेस्टइंडीज को हेली मैथ्यूज ने रियालियाना ग्रिमंड की ओपनिंग जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 140 गेंदों में 128 रनों की साझेदारी की. ग्रिमंड ने 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 53 रनों की पारी खेली. हालांकि इन दोनों के अलावा बाकी बल्लेबाज फ्लॉप रहीं. तीसरी कोई भी बल्लेबाज 20 रन का स्कोर भी नहीं बना सकी. इस दौरान जिम्बाब्वे के लिए फ्रांसिस्का चिपारे ने सबसे ज्यादा 2 विकेट हासिल किए. इसके अलावा टेंडाई मकुशा, न्याशा ग्वांजुरा और बेलोवेद बीजा ने 1-1 विकेट अपने खाते में डाला.

चेज में ऐसे फुस्स हुआ जिम्बाब्वे 

चेज के लिए उतरी जिम्बाब्वे महिला टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. ओपनिंग पर उतरी मोडेस्टर मुपाचिकवा और शार्ने मेयर्स के साथ पहले विकेट के लिए 34 रन की साझेदारी की. शार्ने ने 21 रन बनाए. इसके बाद दूसरा विकेट केलिस न्धलोवु (15) के रूप में गिरा. टीम ने तीसरा विकेट 100 रन पर गंवाया. आगे बढ़ते हुए चौथा विकेट 118 रन पर, पांचवां 152 रन पर, छठा 158 रन पर, सातवां 166 रन पर, आठवां 175 रन पर, नौवां 181 रन पर और दसवां 200 रन पर गिरा.

 

यह भी पढ़ें: 'आप पर गर्व है सीमा', एशियन गेम्स में मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई

Published at : 24 Sep 2026 11:18 PM (IST)
Tags :
Hayley Matthews West Indies Women Vs Zimbabwe Women 1st ODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
शतक से चमके मैथ्यू ब्रीट्जके, कुचले सब रिकॉर्ड; सबसे ज्यादा रन वाले बने बल्लेबाज
शतक से चमके मैथ्यू ब्रीट्जके, कुचले सब रिकॉर्ड; सबसे ज्यादा रन वाले बने बल्लेबाज
क्रिकेट
मोहम्मद नबी के बेटे हसन ईसाखिल का इंटरनेशनल डेब्यू, पहले मैच में फुस्स
मोहम्मद नबी के बेटे हसन ईसाखिल का इंटरनेशनल डेब्यू, पहले मैच में फुस्स
क्रिकेट
एक मैच का 4 करोड़ 80 लाख... टीम इंडिया की चांदी; BCCI को मिला तगड़ा स्पॉन्सर
एक मैच का 4 करोड़ 80 लाख... टीम इंडिया की चांदी; BCCI को मिला तगड़ा स्पॉन्सर
क्रिकेट
प्वाइंट्स टेबल में भारत से ऊपर, बांग्लादेश खेलेगा WTC फाइनल! बयान से मची खलबली
प्वाइंट्स टेबल में भारत से ऊपर, बांग्लादेश खेलेगा WTC फाइनल!
Advertisement

वीडियोज

ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
BJP On Rahul Gandhi PC | Gyanesh Kumar: 10 पॉइंट्स में जानें राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पहले जेल में डाला, अब किया जा सकता है मेरा एनकाउंटर', सोनम वांगचुक को सता रहा डर
'पहले जेल में डाला, अब किया जा सकता है मेरा एनकाउंटर', सोनम वांगचुक को सता रहा डर
बिहार
जमुई कांड: पीड़िता के परिजनों की CM ने शेयर की तस्वीर, तेजस्वी बोले- 'इस जुर्म…'
जमुई कांड: पीड़िता के परिजनों की CM ने शेयर की तस्वीर, तेजस्वी बोले- 'इस जुर्म…'
स्पोर्ट्स
'आप पर गर्व है सीमा', एशियन गेम्स में मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई
'आप पर गर्व है सीमा', एशियन गेम्स में मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई
साउथ सिनेमा
'द पैराडाइज' बनी तेलुगु की तीसरी बड़ी ओपनर, 'इरुमुडी' समेत तोड़े 7 फिल्मों के रिकॉर्ड
'द पैराडाइज' बनी तेलुगु की तीसरी बड़ी ओपनर, 'इरुमुडी' समेत तोड़े 7 फिल्मों के रिकॉर्ड
न्यूज़
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार
इंडिया
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
विश्व
भारत-पाक जंग में मारे गए थे पिता, अब बेटा महमूद बना 'मक्का पैक्ट' का पहला कमांडर
भारत-पाक जंग में मारे गए थे पिता, अब बेटा महमूद बना 'मक्का पैक्ट' का पहला कमांडर
विश्व
व्हाइट हाउस के बाहर चाइनीज मीडिया और US सीक्रेट सर्विस में भिडंत! वायरल हुआ Video
व्हाइट हाउस के बाहर चाइनीज मीडिया और US सीक्रेट सर्विस में भिडंत! वायरल हुआ Video
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget