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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत दौरे पर 8 मैच खेलेगी वेस्टइंडीज, नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों का वेन्यू और तारीख

भारत दौरे पर 8 मैच खेलेगी वेस्टइंडीज, नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों का वेन्यू और तारीख

West Indies Tour of India 2026 Full Schedule: भारत दौरे पर वेस्टइंडीज की टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज और पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. यहां जानें सभी मैचों की तारीख और वेन्यू समेत सारी जरूरी डिटेल्स.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 23 Sep 2026 03:18 PM (IST)
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वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भारत दौरे पर आ गई है. भारत में कैरेबियाई टीम 8 मैच खेलेगी, जिसमें तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैच हैं. वेस्टइंडीज और भारत, दोनों ने ही इन दोनों फॉर्मेट की सीरीज के लिए अपनी-अपनी 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है. शुभमन वनडे में और श्रेयस अय्यर टी20 सीरीज में टीम इंडिया को लीड करेंगे. वहीं वेस्टइंडीज टीम की कमान शाई होप को सौंपी गई है. वह दोनों ही सीरीज में टीम को लीड करेंगे. 

वेस्टइंडीज के भारत दौरे की शुरुआत 27 सितंबर को पहले वनडे मैच के साथ होगी. इसके बाद 30 सितंबर को दूसरा वनडे और 3 अक्टूबर को तीसरा व अंतिम वनडे मैच खेला जाएगा. फिर 6 से 17 अक्टूबर के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. 

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भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के मैचों की डेट, वेन्यू और टाइमिंग 

27 सितंबर- पहला वनडे मैच- ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम- दोहरा 2 बजे से
30 सितंबर- दूसरा वनडे मैच- बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी- दोहरा 2 बजे से
3 अक्टूबर- तीसरा वनडे मैच- मुल्लांपुर स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़- दोहरा 2 बजे से

भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के मैचों की डेट, वेन्यू और टाइमिंग 

6 अक्टूबर- पहला टी20 मैच- इकाना स्टेडियम लखनऊ- शाम 7 बजे से
9 अक्टूबर- दूसरा टी20 मैच- जेएससीए स्टेडियम रांची- शाम 7 बजे से
11 अक्तूबर- तीसरा टी20 मैच- होल्कर स्टेडियम इंदौर- शाम 7 बजे से
14 अक्टूबर- चौथा टी20 मैच- राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद- शाम 7 बजे से
17 अक्टूबर- पांचवां टी20 मैच- एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु- शाम 7 बजे से

वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की 15 सदस्यीय टीम- शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जंगू, अलजारी जोसेफ, शमार जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शरफेन रदरफोर्ड और जेडेन सील्स

वनडे सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल (रिजर्व विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी डार, यशस्वी जायसवाल और नमन धीर 

टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की 15 सदस्यीय टीम- शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, शिमरन हेटमायर, अकील हुसैन, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड और शमार स्प्रिंगर.

टी20 सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 23 Sep 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
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