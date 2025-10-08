हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदूसरे टेस्ट से पहले ही वेस्टइंडीज टीम ने टेके घुटने, कोच के 'कैंसर' वाले बयान पर मची खलबली; जानें क्या कहा

दूसरे टेस्ट से पहले ही वेस्टइंडीज टीम ने टेके घुटने, कोच के 'कैंसर' वाले बयान पर मची खलबली; जानें क्या कहा

IND vs WI 2nd Test Date: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के हेड कोच डैरेन सैमी ने अपनी ही टीम की आलोचना की है. उनका कहना है कि वेस्टइंडीज टीम का टेस्ट क्रिकेट में बुरा हाल, किसी कैंसर की तरह है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Oct 2025 07:23 PM (IST)
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के हेड कोच डैरेन सैमी ने अपनी ही टीम की आलोचना की है. उनका कहना है कि वेस्टइंडीज टीम का टेस्ट क्रिकेट में बुरा हाल, किसी कैंसर की तरह है जो पूरे सिस्टम में फैल चुका है. वेस्टइंडीज टीम इन दिनों भारतीय दौरे पर है, जहां उसे 2 टेस्ट मैच खेलने हैं. पहला टेस्ट भारतीय टीम ने पारी और 140 रनों के विशाल अंतर से जीता था. सैमी ने उस बात पर भी निराशा कि वेस्टइंडीज टीम 42 साल से भारत में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है.

मीडिया एजेंसी जिस्ट से बातचीत में डैरेन सैमी ने कहा, "हमने भारत में आखिरी टेस्ट सीरीज साल 1983 में जीती थी. उस समय मैं अपनी मां के पेट में था. मैं जानता हूं कि अब मुझपर सवाल उठाए जाएंगे और मैं आलोचनाओं का भी स्वागत करता हूं. मैं इतना कहना चाहता हूं कि असली दिक्कत 2 साल पहले शुरू नहीं हुई थी. ये बहुत पहले शुरू हो गया था, जो किसी कैंसर की तरह है, जो पूरे सिस्टम में फैल चुका है."

डैरेन सैमी ने ये भी कहा कि यह स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने वाला महीना चल रहा है. वेस्टइंडीज क्रिकेट की खराब हालत को समझाने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था. उन्होंने कहा कि, "यह हमारे सिस्टम में जड़ों तक फैल चुका है." उनका ऐसा बयान दर्शा रहा है जैसे कोच डैरेन सैमी  मान चुके हैं कि उनकी टीम भारत के सामने टिक नहीं सकती है.

हम वित्तीय समस्या से जूझ रहे...

कोच डैरेन सैमी ने माना कि वेस्टइंडीज क्रिकेट लंबे समय से वित्तीय समस्या से जूझ रहा है. उन्होंने बताया, "अलग-अलग टीमों में अंतर, दुनिया की टॉप 3-4 टीम बनाम नीचे की चार टीम. हम लंबे समस्या से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. यही कारण है कि ब्रायन लारा और शिवनारायण चंद्रपॉल जैसे महान टेस्ट क्रिकेटर स्पॉन्सर पाने की कोशिश में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं."

वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ आखिरी टेस्ट सीरीज साल 2002 में जीती थी, लेकिन कैरेबियाई टीम की वो जीत अपने घर पर आई थी. उसकी भारतीय सरजमीं पर आखिरी टेस्ट सीरीज जीत वर्ष 1983 में आई थी.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 08 Oct 2025 07:18 PM (IST)
Tags :
Darren Sammy India Vs West Indies IND Vs WI
