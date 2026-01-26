वेस्टइंडीज की टीम में बड़े-बड़े हिटर्स शामिल, 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड घोषित

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज ने अपनी 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है. इस बार शाय होप इस पूर्व वर्ल्ड चैंपियन टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे. वेस्टइंडीज का वर्ल्ड कप स्क्वाड उन खिलाड़ियों से भरा हुआ है, जो फ्रैंचाइजी क्रिकेट में अच्छा करते आए हैं.

वेस्टइंडीज टीम ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज खेली थी, लेकिन उस सीरीज के अधिकांश खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप स्क्वाड में स्थान नहीं मिल पाया है. बल्लेबाजों में सिर्फ जॉनसन चार्ल्स, शिमरोन हेटमायर और ब्रेंडन किंग ही स्क्वाड में अपना स्थान सुरक्षित रख पाए हैं.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज का स्क्वाड: शाय होप (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडेन सील्स, रोमारियो शेफर्ड