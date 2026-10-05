IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 सीरीज से पहले वेस्टइंडीज ने अचानक बदली अपनी टीम, खूंखार बल्लेबाज को बुलाया

टी20 सीरीज से पहले वेस्टइंडीज ने अचानक बदली अपनी टीम, खूंखार बल्लेबाज को बुलाया

भारत और वेस्टइंडीज का पहला टी20 मैच 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा. उससे पहले वेस्टइंडीज ने अपनी टीम में अचानक एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 05 Oct 2026 01:58 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और वेस्टइंडीज का पहला टी20 मैच 6 अक्टूबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले वेस्टइंडीज टीम ने अपनी टीम में एक बदलाव किया है. ज्वेल एंड्रयू उंगली में चोट के कारण पहला टी20 मैच नहीं खेल पाएंगे. उनकी जगह आमिर जांगू को कैरेबियाई स्क्वाड में शामिल किया गया है.

ज्वेल एंड्रयू को भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान उंगली में चोट आई थी. चोटिल एंड्रयू ज्वेल को अभी तक सीरीज से बाहर नहीं किया गया है और मेडिकल टीम अब भी उनकी जांच कर रही है. यह 19 वर्षीय खिलाड़ी वेस्टइंडीज के वनडे स्क्वाड का हिस्सा था. पहले ODI मैच में वो बिना खाता खोले आउट हो गए थे, लेकिन दूसरे मैच से उन्हें बाहर बैठना पड़ा था. उन्हें तीसरे वनडे की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया, लेकिन नमन धीर का कैच पकड़ते समय उन्हें उंगली में चोट आई थी. जांच रिपोर्ट में कोई फ्रैक्चर नहीं आया था.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
OMG! पिच पर टप्पा खा कर छक्के पर चली गई बाउंसर गेंद, वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी
OMG! पिच पर टप्पा खा कर छक्के पर चली गई बाउंसर गेंद, वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
क्रिकेट
6 अक्टूबर को एकसाथ दो मैच खेलेगी टीम इंडिया, वनडे और टी20 का जबरदस्त एक्शन
6 अक्टूबर को एकसाथ दो मैच खेलेगी टीम इंडिया, वनडे और टी20 का जबरदस्त एक्शन
क्रिकेट
500 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी ने लिया संन्यास, रिटायरमेंट की वजह चौंकाने वाली
500 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी ने लिया संन्यास, रिटायरमेंट की वजह चौंकाने वाली

आमिर जांगू को मिली जगह

आमिर जांगू बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और उन्होंने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया था. 3 पारियों में उन्होंने एक शतक और 2 फिफ्टी सहित 239 रन बनाए थे. अब तक उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ 7 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम एक अर्धशतक सहित 163 रन हैं. आमिर बेशक एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन टी20 में उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है.

मंगलवार को है पहला टी20

भारत और वेस्टइंडीज का सबसे पहला टी20 मैच मंगलवार, 6 अक्टूबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. बाकी चार मुकाबले क्रमशः 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को खेले जाएंगे. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टी20 टीम अभी एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर आ रही है. जोश से भरी टीम इंडिया अब वेस्टइंडीज को पटखनी देने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

यह भी पढ़ें:

OMG! पिच पर टप्पा खा कर छक्के पर चली गई बाउंसर गेंद, वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
India Vs West Indies Amir Jangoo Jewel Andrew
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
OMG! पिच पर टप्पा खा कर छक्के पर चली गई बाउंसर गेंद, वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी
OMG! पिच पर टप्पा खा कर छक्के पर चली गई बाउंसर गेंद, वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
क्रिकेट
6 अक्टूबर को एकसाथ दो मैच खेलेगी टीम इंडिया, वनडे और टी20 का जबरदस्त एक्शन
6 अक्टूबर को एकसाथ दो मैच खेलेगी टीम इंडिया, वनडे और टी20 का जबरदस्त एक्शन
क्रिकेट
500 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी ने लिया संन्यास, रिटायरमेंट की वजह चौंकाने वाली
500 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी ने लिया संन्यास, रिटायरमेंट की वजह चौंकाने वाली
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका पर आशुतोष रांका बोले- 'हमें मार भी दिया तो चिता से...'
CJP नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका पर आशुतोष रांका बोले- 'हमें मार भी दिया तो चिता से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CEC-SIR विवाद पर साक्षी महाराज बोले- 'ज्ञानेश कुमार की उतारो आरती'
CEC-SIR विवाद पर साक्षी महाराज बोले- 'ज्ञानेश कुमार की उतारो आरती'
इंडिया
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट हुए थे तैयार, स्क्रीनराइटर आमिल कियान ने खोला राज
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट, स्क्रीनराइटर ने खोला राज
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
विश्व
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
बिहार
बिहार के कटिहार में हड़कंप, गुड्डू अंसारी की गोली मारकर हत्या
बिहार के कटिहार में हड़कंप, गुड्डू अंसारी की गोली मारकर हत्या
ऑटो
नई CNG कार लेने का प्लान, ये 6 नए मॉडल जरूर देखें
नई CNG कार लेने का प्लान, ये 6 नए मॉडल जरूर देखें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget