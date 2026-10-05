टी20 सीरीज से पहले वेस्टइंडीज ने अचानक बदली अपनी टीम, खूंखार बल्लेबाज को बुलाया

भारत और वेस्टइंडीज का पहला टी20 मैच 6 अक्टूबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले वेस्टइंडीज टीम ने अपनी टीम में एक बदलाव किया है. ज्वेल एंड्रयू उंगली में चोट के कारण पहला टी20 मैच नहीं खेल पाएंगे. उनकी जगह आमिर जांगू को कैरेबियाई स्क्वाड में शामिल किया गया है.

ज्वेल एंड्रयू को भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान उंगली में चोट आई थी. चोटिल एंड्रयू ज्वेल को अभी तक सीरीज से बाहर नहीं किया गया है और मेडिकल टीम अब भी उनकी जांच कर रही है. यह 19 वर्षीय खिलाड़ी वेस्टइंडीज के वनडे स्क्वाड का हिस्सा था. पहले ODI मैच में वो बिना खाता खोले आउट हो गए थे, लेकिन दूसरे मैच से उन्हें बाहर बैठना पड़ा था. उन्हें तीसरे वनडे की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया, लेकिन नमन धीर का कैच पकड़ते समय उन्हें उंगली में चोट आई थी. जांच रिपोर्ट में कोई फ्रैक्चर नहीं आया था.

आमिर जांगू को मिली जगह

आमिर जांगू बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और उन्होंने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया था. 3 पारियों में उन्होंने एक शतक और 2 फिफ्टी सहित 239 रन बनाए थे. अब तक उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ 7 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम एक अर्धशतक सहित 163 रन हैं. आमिर बेशक एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन टी20 में उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है.

मंगलवार को है पहला टी20

भारत और वेस्टइंडीज का सबसे पहला टी20 मैच मंगलवार, 6 अक्टूबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. बाकी चार मुकाबले क्रमशः 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को खेले जाएंगे. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टी20 टीम अभी एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर आ रही है. जोश से भरी टीम इंडिया अब वेस्टइंडीज को पटखनी देने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

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