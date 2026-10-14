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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशाई होप का शतक, भारतीय गेंदबाजों की बंपर पिटाई, चौथे टी20 में वेस्टइंडीज ने ठोके 247 रन

शाई होप का शतक, भारतीय गेंदबाजों की बंपर पिटाई, चौथे टी20 में वेस्टइंडीज ने ठोके 247 रन

IND vs WI 4th T20 1st Innings Highlights: वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने भारत के इस दौरे पर चौथा शतक लगाया. 19.4 ओवर में वह 90 रनों पर थे. लास्ट दो गेंद पर उन्होंने दो छक्के लगाए.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 14 Oct 2026 09:09 PM (IST)
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हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टी20 में वेस्टइंडीज ने पहले खेलने के बाद भारत को 248 रनों का लक्ष्य दिया है. वेस्टइंडीज के लिए कप्तान शाई होप ने नाबाद शतक ठोका. वह 50 गेंद में 102 रनों पर नाबाद रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 9 छक्के जड़े. वहीं शरफेन रदरफोर्ड 26 गेंद में 49 रनों पर नाबाद लौटे.  

भारत के सभी गेंदबाजों की बंपर पिटाई हुई. मयंक यादव और अर्शदीप सिंह ने 52-52 रन दिए. अक्षर पटेल ने भी 4 ओवर में 45 रन लुटाए. नमन धीर ने एक ओवर में 19 और नितीश कुमार रेड्डी ने 3 ओवर में 39 रन दे डाले.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज ने शुरुआत से आक्रामक बैटिंग की. पावरप्ले में कैरेबियाई टीम ने एक विकेट खोकर 79 रन बनाए. यह भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में पावरप्ले में वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा स्कोर रहा. ज्वेल एंड्रयू 16 गेंद में 21 और शिमरन हेटमायर 12 गेंद में 33 रन बनाकर पवेलियन लौटे. हेटमायर ने 4 चौके और 2 छक्के जड़े. 

इसके बाद वेस्टइंडीज ने 7.4 ओवर में ही 100 रन पूरे कर लिए. यह टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत के खिलाफ संयुक्त रूप से सबसे तेज टीम शतक है. वेस्टइंडीज के सभी बल्लेबाज तेजी से रन बनाते रहे. रोवमैन पॉवेल 17 गेंद में दो चौकों और एक छक्के की मदद से 24 रन बनाकर आउट हुए. 

शाई होप का बल्ला लगातार चलता रहा. शरफेन रदरफोर्ड ने भी उनका अच्छा साथ दिया. दोनों ने तेजी से रन बनाए. 13वें ओवर में 156 रनों पर वेस्टइंडीज का तीसरा विकेट गिरा था. फिर होप और रदरफोर्ड नाबाद लौटे. 

19.4 ओवर में शाई होप 90 रनों पर थे. लास्ट दो गेंद पर दो छक्के लगाकर उन्होंने शतक पूरा किया. भारत के इस दौरे पर यह उनका चौथा शतक रहा. होप 50 गेंद में 102 रनों पर नाबाद लौटे. उन्होंने 4 चौके और 9 छक्के जड़े. वहीं रदरफोर्ड ने 26 गेंद में नाबाद 49 रन बनाए. उनके बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के निकले.

यह भी पढ़ें- 

IND vs WI 4th T20: वेस्टइंडीज ने पावरप्ले में ही रच दिया इतिहास, बना डाला सबसे बड़ा स्कोर

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 14 Oct 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
Arshdeep Singh Shai Hope Sherfane Rutherford India Vs West Indies IND Vs WI 4th T20 Mayank Yadav
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