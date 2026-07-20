क्रिकेट का पहला विश्व विजेता, जिसे बदहाली में लेना पड़ा 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन

एक समय विश्व क्रिकेट पर एक तरफा राज करने वाली वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम आज आर्थिक संकट से जूझ रही है. लगातार बढ़ते घाटे के कारण क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) को अपना वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए आईसीसी से 12.82 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 123 करोड़ रुपये) का कर्ज लेना पड़ा है. एक समय था जब कैरेबियाई टीम के सामने दुनिया की सबसे मजबूत टीमें भी घुटने टेक देती थीं, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि बोर्ड को अपने खर्च पूरे करने के लिए आईसीसी की मदद लेनी पड़ रही है.

आईसीसी ने दी बड़ी राहत

स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुई आईसीसी की वार्षिक बैठक के बाद क्रिकेट वेस्टइंडीज के लिए इस लोन का ऐलान किया गया. पिछले कुछ वर्षों से बोर्ड लगातार वित्तीय दबाव का सामना कर रहा था. कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी समय-समय पर बोर्ड की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता जताई थी. इसी के बाद क्रिकेट वेस्टइंडीज ने आईसीसी से वित्तीय सहायता मांगी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है.

लगातार घाटे ने बढ़ाई मुश्किलें

क्रिकेट वेस्टइंडीज की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितंबर 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बोर्ड को 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ. इससे एक साल पहले बोर्ड ने 24 मिलियन डॉलर का मुनाफा कमाया था. वहीं 2026 के वित्तीय चक्र में भी करीब 26 मिलियन डॉलर के घाटे का अनुमान लगाया गया है. इसी बढ़ते वित्तीय अंतर को पाटने के लिए बोर्ड लंबे समय से आईसीसी लोन और कमर्शियल बैंकिंग सुविधाओं की तलाश कर रहा था. इससे पहले 2012 में भी आईसीसी ने वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे क्रिकेट की आर्थिक मदद की थी. वहीं 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट वेस्टइंडीज को 3 मिलियन डॉलर का लोन दिया था, जिसे बाद में चुका दिया गया.

सदस्य देशों को लेकर भी हुए अहम फैसले

आईसीसी की बैठक में वैश्विक सदस्यता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए. मौरिशस को आईसीसी का 111वां सदस्य बनाया गया, जिसके बाद अब संगठन में 12 पूर्ण सदस्य और 98 एसोसिएट सदस्य हो गए हैं. कनाडा क्रिकेट बोर्ड की बहाली की प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई. वहीं संशोधित संविधान लागू होने तक श्रीलंका क्रिकेट आईसीसी बोर्ड की बैठकों में हिस्सा नहीं ले सकेगा. इसके अलावा सदस्यता नियमों के उल्लंघन के चलते फ्रांस क्रिकेट को आईसीसी ने नोटिस पर रखा है.

दो नई उप-समितियों का गठन

आईसीसी बोर्ड ने प्रशासनिक और लीग सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए दो नई उप-समितियों का गठन भी किया है. बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. समिति में बीसीसीआई के देवाजीत सैकिया, क्रिकेट साउथ अफ्रीका के डॉ. मोहम्मद मूसाजी, आईसीसी की निदेशक डॉ. रॉस रीवाज, नामीबिया के डॉ. रूडी वैन वूरेन, ईसीबी के रिचर्ड गोल्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के टॉड ग्रीनबर्ग को भी शामिल किया गया है.

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