भारत पहुंचे वेस्टइंडीज के धुरंधर, कब-कब खेले जाएंगे मैच? जानें पूरा शेड्यूल

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम बुधवार को भारत पहुंच गई. खिलाड़ी गुरुवार से अभ्यास शुरू करेंगे. वहीं टीम इंडिया के खिलाड़ी गुरुवार तक बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एकत्रित होंगे. बेंगलुरु से रोहित शर्मा के अभ्यास का भी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह नेट पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं.

वेस्टइंडीज के भारत दौरे की शुरुआत वनडे सीरीज से होगी. 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. शाई होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज टीम बुधवार को यहां पहुंच गई.

भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला वनडे तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, टॉस 1:30 बजे होगा. इस ग्राउंड पर भारत ने 2 वनडे खेले हैं, एक में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया था और दूसरे में श्रीलंका के खिलाफ 317 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी.

दूसरा वनडे 30 सितंबर को गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा. इस ग्राउंड पर भी भारत ने 2 वनडे खेले हैं और दोनों में जीत दर्ज की ही. एक में वेस्टइंडीज को 8 विकेट और दूसरे में श्रीलंका को 67 रन से हराया था.

तीसरा वनडे 3 अक्टूबर को मुल्लांपुर में खेला जाएगा, यहां ये होने वाला पहले वनडे मैच होगा.

𝐇𝐄𝐋𝐋𝐎, 𝐖𝐈𝐍𝐃𝐈𝐄𝐒! 👋



The Caribbean side has arrived and the stage is set for an exciting cricketing battle. 🔥#INDvWI 1st ODI 👉 SUN, 27th SEP, 1 PM pic.twitter.com/3bBrBcZTzr — Star Sports (@StarSportsIndia) September 23, 2026

भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे स्क्वॉड

टीम इंडिया: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा, केएल राहुल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, आकिब नबी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बरार, नमन धीर.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेट कीपर), जस्टिन ग्रीव्स, रॉस्टन चेस, जॉन कैंपबेल, गुडाकेश मोती, अलजारी जोसफ, अमीर जंगू (विकेटकीपर), कीसी कार्टी, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जायडेन सील्स, मैथ्यू फोर्ड, ज्वेल एंड्रू (विकेटकीपर), श्मार जोसफ, विटेल ओर्लैंडो.