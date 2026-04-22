सिर पर लगी तीखी बाउंसर, बल्लेबाज ने गुस्से में हेलमेट पर मारी लात, मैच रद्द

अगर हम आपसे कहें कि क्रिकेट मैच में किसी बल्लेबाज के सिर पर गेंद लगने के बाद मुकाबला ही रद्द कर दिया जाए, तो शायद आप यकीन नहीं मानेंगे. लेकिन ऐसा हुआ है. किसी लोकल मैच में नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल क्रिकेट मैच में यह वाकया पेश आया, जिसमें वेस्टइंडीज के इंटरनेशनल गेंदबाज जायडेन सील्स (Jayden Seales) की तीखी बाउंसर बल्लेबाज के सिर पर लगी. इसके बाद मैच रद्द कर दिया गया. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है.

वेस्टइंडीज में एक घरेलू क्रिकेट मैच सर विव रिचर्ड्स स्टेडियम में लीवर्ड आइलैंड्स और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बीच खेला जा रहा था. यह वेस्टइंडीज चैम्पियनशिप का मैच था. मुकाबले में जायडेन सील्स अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाते हुए 7 विकेट चटका चुके थे. इसके बाद जायडेन की बाउंसर बल्लेबाज जेरेमिया लुईस के हेलमेट पर लगी. गेंद लगते ही बल्लेबाज जमीन पर गिर गया.

गुस्से में हेलमेट पर मारी लात

जमीन से उठने के बाद लुईस ने गुस्से में हेलमेट पर जोरदार लात मारी और वह मैदान छोड़कर चले गए. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Jayden Seales has claimed the first seven wickets to fall in an innings for Trinidad & Tobago against Leeward Islands, but looks set to be denied the chance to take 10 with the game halted due to a dangerous pitch. The last ball before the suspension is not for the faint-hearted pic.twitter.com/o4G5ULiSAh — Ben Gardner (@Ben_Wisden) April 21, 2026

रद्द हुआ मैच

इस घटना के बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट की तरफ से आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए बताया कि मैच को खतरनाक पिच के चलते रद्द कर दिया गया. बोर्ड ने अपने बयान में कहा, "सर विव रिचर्ड्स स्टेडियम में पिच की खतरनाक स्थिति के कारण 2026 वेस्टइंडीज चैंपियनशिप में लीवर्ड आइलैंड्स बनाम त्रिनिदाद एंड टोबैगो द्विपक्षीय सीरीज का दूसरा मैच ड्रॉ घोषित कर रद्द कर दिया गया है."

The second match of the Leeward Islands vs Trinidad and Tobago bilateral series in the 2026 West Indies Championship has been abandoned as a draw due to dangerous pitch conditions at the Sir Viv Richards Stadium.



Read More⬇️https://t.co/bcrvj3aTdG — Windies Cricket (@windiescricket) April 21, 2026

आगे लिखा गया, "तीसरे दिन के पहले सेशन में पिच की अप्रत्याशित और असमान स्थिति के कारण खेल रोक दिया गया, जिससे खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं. इसी दौरान लीवार्ड आइलैंड्स के खिलाड़ी जेरेमिया लुईस बल्लेबाजी करते समय चोटिल हो गए. उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प दी गई और संभावित सिर की चोट की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है."

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