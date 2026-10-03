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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI 3rd ODI Highlights: 351 रन बनाकर हारा भारत, तीसरे वनडे में शाई होप ने अकेले वेस्टइंडीज को दिलाई जीत

IND vs WI 3rd ODI Highlights: 351 रन बनाकर हारा भारत, तीसरे वनडे में शाई होप ने अकेले वेस्टइंडीज को दिलाई जीत

IND vs WI 3rd ODI Highlights: एक समय मैच पूरी तरह से भारत के हाथ में था, लेकिन शाई होप ने अकेले बाजी पलट दी. यह वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा रन चेज है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 03 Oct 2026 11:17 PM (IST)
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न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेले गए तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया है. भारत ने पहले खेलने के बाद 50 ओवर में 7 विकेट पर 351 रन बनाए थे. जवाब में वेस्टइंडीज ने 48.2 ओवर में मैच जीत लिया. वेस्टइंडीज के लिए कप्तान शाई होप ने नाबाद 162 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज का यह सबसे बड़ा रन चेज है. इस हार के बाद भी भारत ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की है.

शाई होप वेस्टइंडीज के लिए पारी की शुरुआत करने आए थे, और मैच जिताकर नाबाद लौटे. होप ने 143 गेंद में नाबाद 162 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 17 चौके और 3 छक्के निकले. 

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352 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने मुख्य ओपनर के चोटिल होने के बाद भी शानदार शुरुआत की. मेन ओपनर ज्वेल एंड्रयू फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. वह बैटिंग करने नहीं उतरे तो शाई होप पारी की शुरुआत करने आए. पिछले मैच में शतक लगाने वाले जॉन कैंपबेल 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन शाई होप और आमिर जंगू ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर धोया. 

होप और आमिर ने दूसरे विकेट के लिए 109 रनों की साझेदारी की. आमिर जंगू 56 गेंद में 67 रन बनाकर आउट हुए. उनके बल्ले से 5 चौके और एक छक्का आया. फिर शरफेन रदरफोर्ड 25 गेंद में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. 30 ओवर में 206 रनों पर तीन विकेट गिरे तो लगा कि अब भारत मैच जीत लेगा, क्योंकि शाई होप के अलावा कोई भी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज बाकी नहीं था. 

बॉलिंग ऑलराउंडर कीमो पॉल ने कप्तान होप का अच्छा साथ दिया, और वेस्टइंडीज की उम्मीद बनाए रखी. पॉल ने 35 गेंद में पांच चौकों की मदद से 44 रन बनाए. इसके बाद मैथ्यू फॉर्ड भी सात रन बनाकर चलते बने. 

44वें ओवर में 290 रनों पर पांच विकेट गिरे तो लगा मैच अब पूरी तरह से वेस्टइंडीज के हाथ से निकल गया है. भारत की जीत लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन शाई होप ने हार नहीं मानी. वह दूसरे छोर पर लगातार रन बनाते रहे. 

होप का गुडाकेश मोती ने भी अच्छा साथ दिया. दोनों ने फिर कोई विकेट नहीं गिरने दिया, और 10 गेंद में पहले वेस्टइंडीज को जीत दिला दी. मोती ने 14 गेंद में दो चौकों और एक छक्के की मदद से 19 रन बनाए. होप ने 143 गेंद में 162 रनों की पारी खेली. उन्होंने 17 चौके और तीन छक्के जड़े. दोनों नाबाद लौटे. 

इससे पहले भारत के लिए केएल राहुल ने नाबाद 129, रोहित शर्मा ने 92 और ऋतुराज गायकवाड़ 57 रनों की पारी खेली.  शुभमन गिल 01 और विराट कोहली 00 पर आउट हुए. फिर भी भारत ने 351 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 03 Oct 2026 11:01 PM (IST)
Tags :
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