IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के खिलाफ सबसे तेज शतक! जॉन कैंपबेल ने दूसरे वनडे में रचा इतिहास

भारत के खिलाफ सबसे तेज शतक! जॉन कैंपबेल ने दूसरे वनडे में रचा इतिहास

वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल ने गुवाहाटी में भारत के खिलाफ शतक जड़कर इतिहास रचा. उन्होंने 65 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की. ये उनके वनडे करियर का दूसरा शतक है, जो करीब 7 साल बाद आया.

Written By : शिवम |  Updated at : 30 Sep 2026 04:17 PM (IST)
Preferred Sources

जॉन कैंपबेल ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में ऐतिहासिक शतक जड़ा, उन्होंने 65 गेंदों में सेंचुरी पूरी कर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने कीसी कार्टी के साथ पारी की शुरुआत की, लेकिन कीसी सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद उन्होंने कप्तान शाइ होप के साथ मिलकर 110 रनों की साझेदारी की.

गुवाहाटी वनडे में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, जॉन कैंपबेल और कीसी कार्टी ने पारी की शुरुआत की लेकिन पहली विकेट 37 के स्कोर पर गिर गई. इसके बाद आए कप्तान शाइ होप संभलकर खेलने लगे और कैंपबेल विस्फोटक अंदाज में, जिन्होंने 65 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
रैकिंग में विराट कोहली की छलांग, दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बनने से सिर्फ एक कदम दूर
रैकिंग में कोहली की छलांग, नंबर-1 बल्लेबाज बनने से सिर्फ एक कदम दूर
क्रिकेट
IND vs WI 2nd ODI Live Score: वेस्टइंडीज का दूसरा विकेट गिरा, जॉन कैंपबेल आउट; शाइ होप-जांगू क्रीज पर मौजूद
Live: वेस्टइंडीज का दूसरा विकेट गिरा, जॉन कैंपबेल आउट; शाइ होप-जांगू क्रीज पर मौजूद
क्रिकेट
भारत के लिए खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के क्रिकेटर, आकिब नबी खास लिस्ट में शामिल 
भारत के लिए खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के क्रिकेटर, आकिब नबी खास लिस्ट में शामिल 
क्रिकेट
पाकिस्तानी क्रिकेटर आजम खान की मौत की खबर, खिलाड़ी बोला- 'कल ही खेलने वाला था...'
पाकिस्तानी क्रिकेटर आजम खान की मौत की खबर, खिलाड़ी बोला- 'कल ही खेलने वाला था...'

भारत के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने वाले कैरेबियन

जॉन कैंपबेल ने 65 गेंदों में 100 रन पूरे किए. वह भारत के खिलाफ सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले वेस्टइंडीज बल्लेबाज बन गए हैं. ओवरऑल वह वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले वेस्टइंडीज के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम दर्ज है, जिन्होंने 1999 में बांग्लादेश के खिलाफ 45 गेंदों में शतक लगाया था.

कैंपबेल ने 2019 में आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक लगाया था, तब उन्होंने 137 गेंदों में 179 रनों की शानदार पारी खेली थी. उसके बाद वह लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे. पहला शतक लगाने के बाद उन्होंने अपना दूसरा वनडे 6 साल बाद 2025 में खेला था.

जॉन कैंपबेल ने भारत के खिलाफ जारी सीरीज के पहले मैच में भी अर्धशतक जड़ा था, उन्होंने जस्टिन ग्रीस के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की थी. कैंपबेल ने पहले मैच में 62 रन बनाए थे, ग्रीस ने शतक जड़ा था लेकिन वह चोट के कारण दूसरे वनडे से बाहर हो गए. पहले वनडे को टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीता था.

यह भी पढ़ें- BCCI ने चुना अजीत अगरकर का रिप्लेसमेंट, पूर्व स्पिनर बनेगा टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर!

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
John Campbell IND Vs WI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
रैकिंग में विराट कोहली की छलांग, दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बनने से सिर्फ एक कदम दूर
रैकिंग में कोहली की छलांग, नंबर-1 बल्लेबाज बनने से सिर्फ एक कदम दूर
क्रिकेट
IND vs WI 2nd ODI Live Score: वेस्टइंडीज का दूसरा विकेट गिरा, जॉन कैंपबेल आउट; शाइ होप-जांगू क्रीज पर मौजूद
Live: वेस्टइंडीज का दूसरा विकेट गिरा, जॉन कैंपबेल आउट; शाइ होप-जांगू क्रीज पर मौजूद
क्रिकेट
भारत के लिए खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के क्रिकेटर, आकिब नबी खास लिस्ट में शामिल 
भारत के लिए खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के क्रिकेटर, आकिब नबी खास लिस्ट में शामिल 
क्रिकेट
पाकिस्तानी क्रिकेटर आजम खान की मौत की खबर, खिलाड़ी बोला- 'कल ही खेलने वाला था...'
पाकिस्तानी क्रिकेटर आजम खान की मौत की खबर, खिलाड़ी बोला- 'कल ही खेलने वाला था...'
Advertisement

वीडियोज

ALIEN MYSTERY: चांद पर एलियंस का मलबा? सामने आया बड़ा रहस्य! |ABPLIVE
UP Rajya Sabha Election 2027: सपा की तैयारी तेज..दिलचस्प मुकाबला | Akhilesh Yadav | Samajwadi Party
Kathua CISF Camp Firing: CISF कैंप में जवान ने साथियों पर की फायरिंग | Jammu Kashmir | Breaking News
Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'चाकूबाजी हुई, हमें लगा जिंदा नहीं बचेंगे' फ्लाईदुबई की फ्लाइट में क्या क्या हुआ?
'चाकूबाजी हुई, हमें लगा जिंदा नहीं बचेंगे' फ्लाईदुबई की फ्लाइट में क्या क्या हुआ?
बिहार
नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी को पद से हटाया, सम्राट सरकार का बड़ा फैसला
नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी को पद से हटाया, सम्राट सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
क्रिकेट
रैकिंग में विराट कोहली की छलांग, दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बनने से सिर्फ एक कदम दूर
रैकिंग में कोहली की छलांग, नंबर-1 बल्लेबाज बनने से सिर्फ एक कदम दूर
बॉलीवुड
Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस
'दृश्यम 3' के लिए अजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी की फीस
शिक्षा
कौन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुखिया? कितनी होती है उसकी सैलरी
कौन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुखिया? कितनी होती है उसकी सैलरी
एग्रीकल्चर
किसानों में खुशी की लहर, रबी की फसल के लिए सरकार ने जारी किए 1082 करोड़ रुपये
किसानों में खुशी की लहर, रबी की फसल के लिए सरकार ने जारी किए 1082 करोड़ रुपये
इंडिया
'राहुल को नेता मानने को INDIA गठबंधन नहीं तैयार', शिवराज बोले- अखिलेश क्यों किया बैठक से किनारा
INDIA गठबंधन पर शिवराज ने उठाए सवाल, पूछा- अखिलेश क्यों किया बैठक से किनारा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget