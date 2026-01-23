वेस्टइंडीज के शमार स्प्रिंगर की हैट्रिक से बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर शमार स्प्रिंगर ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 में हैट्रिक लेकर अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला. रहमानुल्लाह गुरबाज 73 रन बनाकर खेल रहे थे. अफगानिस्तान को जीत के लिए 12 गेंदों में 23 रन चाहिए थे और 6 विकेट बचे थे. 19वां ओवर डालने आए स्प्रिंगर ने पहली 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर अपनी पहली टी20 हैट्रिक ली.

शमार स्प्रिंगर ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर सेट बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को ही आउट किया. गुरबाज ने 58 गेंदों में 73 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 1 छक्का और 8 चौके लगाए. अगले बल्लेबाज राशिद खान थे, जो ऐसे मौकों पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे. लेकिन स्प्रिंगर ने उन्हें उनकी पहली ही गेंद पर पवेलियन भेज दिया. तीसरी गेंद पर उन्होंने शाहिदुल्लाह को बोल्ड कर अपनी पहली टी20 इंटरनेशनल हैट्रिक ली.

अफगानिस्तान ने 2-1 से जीती सीरीज

तीसरे टी20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज सिर्फ 151 रन ही बना पाई थी. टीम का कोई बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा पाया. ब्रैंडन किंग ने सर्वाधिक 47 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान जीत के करीब पहुंच गई थी, लेकिन स्प्रिंगर की हैट्रिक ने मैच वेस्टइंडीज के पक्ष में ला दिया. अफगानिस्तान लक्ष्य से 14 रन दूर रह गई और वेस्टइंडीज ने मैच जीत लिया. हालांकि पहले दो मैच जीतकर अफगानिस्तान पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका था.

T20 में बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल में शमार स्प्रिंगर की पहली हैट्रिक थी, ये उनका छठा मैच था. वह वेस्टइंडीज के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में हैट्रिक ली. इससे पहले सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान ने हैट्रिक ली थी. उस मैच को अफगानिस्तान ने 39 रनों से जीता था.

पहली बार है जब एक टी20 सीरीज में 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक ली है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ. प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अफगानिस्तान के बल्लेबाज डार्विश रसूली को मिला. उन्होंने पहले मैच में 84 और दूसरे मैच में 68 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी.