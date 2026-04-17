हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'हमें अब कड़े फैसले...', लगातार चौथी हार के बाद MI के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दिया बड़ा बयान

'हमें अब कड़े फैसले...', लगातार चौथी हार के बाद MI के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दिया बड़ा बयान

IPL 2026 में मुंबई इंडियंस लगातार चार मैच हारी है. पंजाब किंग्स के खिलाफ हार के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कि अब कुछ कड़े फैसले लेने का समय आ गया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 17 Apr 2026 05:44 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 मुंबई इंडियंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं गुजर रहा है. टीम लगातार चार मैच हार गई है. हर तरफ कप्तान हार्दिक पांड्या की आलोचना भी होने लगी है. गुरुवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस 195 रन डिफेंड नहीं कर सकी. लगातार चौथी हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कि अब कुछ कड़े फैसले लेने का समय आ गया है. यहां जानें पंजाब के खिलाफ हार के बाद मुंबई के कप्तान ने क्या कुछ कहा. 

मुंबई इंडियंस ने पहले खेलने के बाद 195 रन बनाए थे. जवाब में पंजाब किंग्स ने 17वें ओवर में लक्ष्य का पीछा कर लिया. इस हार के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है. हमें बैठकर विचार करने की जरूरत है कि हम कहां पिछड़ रहे हैं. चाहे वो व्यक्तिगत खिलाड़ी हों, टीम हो, या हमारी रणनीति और काम करने का तरीका हो. इसे फिर से ठीक करना होगा. 

हार्दिक पांड्या ने अप्रत्यक्ष रूप से इस हार का जिम्मेदार सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों को ठहराया. उन्होंने कहा, "अब हमें यह देखना होगा कि क्या हमें कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत है या फिर हमें इसी तरह आगे बढ़ते हुए हालात को पलटने की कोशिश करनी चाहिए. हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी."

मुंबई के कप्तान ने पंजाब किंग्स को जीत का श्रेय देते हुए कहा, "पंजाब किंग्स को इसका श्रेय जाता है. गेंद रिवर्स स्विंग करने लगी थी. दूसरी पारी में ओस भी गिरी. उन्होंने हमें हरा दिया. उनकी गेंदबाजी और फील्डिंग हमसे बेहतर रही."

बता दें कि मुंबई इंडियंस ने जीत के साथ आईपीएल 2026 का आगाज किया था, लेकिन इसके बाद वो लगातार चार मैच हारी है. अब प्वाइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस पांच मैचों में एक जीत के साथ 9वें स्थान पर है.

Published at : 17 Apr 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
MI Mumbai Indians IPL HARDIK PANDYA IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'हमें अब कड़े फैसले...', लगातार चौथी हार के बाद MI के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दिया बड़ा बयान
'हमें अब कड़े फैसले...', लगातार चौथी हार के बाद MI के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दिया बड़ा बयान
क्रिकेट
राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर के खिलाफ नहीं होगी कानूनी कार्रवाई, जानें मोबाइल यूज करने पर क्या हुआ एक्शन?
राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर के खिलाफ नहीं होगी कानूनी कार्रवाई, जानें मोबाइल यूज करने पर क्या हुआ एक्शन?
क्रिकेट
आज GT और KKR के बीच मैच, जानें गुजरात-कोलकाता की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज GT और KKR के बीच मैच, जानें गुजरात-कोलकाता की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
क्रिकेट
इस बार स्टेडियम में क्यों नहीं दिख रहीं पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा? MI से जीत के बाद किया पोस्ट
इस बार स्टेडियम में क्यों नहीं दिख रहीं पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा? MI से जीत के बाद किया पोस्ट
Advertisement

वीडियोज

Bhooth Bangla Movie REVIEW: हंसी और हॉरर का कैसा है ये मिक्स?
Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शेख हसीना पर बांग्लादेश में सुनवाई, क्या भारत भेजेगा वापस, विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान
शेख हसीना पर बांग्लादेश में सुनवाई, क्या भारत भेजेगा वापस, विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा में तीन बिलों पर सपा किस ओर करेगी वोट? प्रिया सरोज के बयान से साफ हो गई तस्वीर!
लोकसभा में तीन बिलों पर सपा किस ओर करेगी वोट? प्रिया सरोज के बयान से साफ हो गई तस्वीर!
बॉलीवुड
'रामायण' में रावण बनना आसान नहीं, यश ने किया खुलासा, कॉस्ट्यूम को बताया भारी
'रामायण' में रावण बनना आसान नहीं, यश ने किया खुलासा, कॉस्ट्यूम को बताया भारी
आईपीएल 2026
इस बार स्टेडियम में क्यों नहीं दिख रहीं पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा? MI से जीत के बाद किया पोस्ट
इस बार स्टेडियम में क्यों नहीं दिख रहीं पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा? MI से जीत के बाद किया पोस्ट
इंडिया
'ऐसा लगा माइकल जैक्शन का डांस देख लिया', संसद में राहुल गांधी के भाषण पर निशिकांत दुबे ने कसा तंज
'ऐसा लगा माइकल जैक्शन का डांस देख लिया', संसद में राहुल गांधी के भाषण पर निशिकांत दुबे ने कसा तंज
इंडिया
महिला आरक्षण पर बोले राहुल गांधी- इस बिल को यही हराएंगे, बीजेपी को पता है नहीं होगा पास
महिला आरक्षण पर बोले राहुल गांधी- इस बिल को यही हराएंगे, बीजेपी को पता है नहीं होगा पास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव के सवाल पर बोले निशिकांत दुबे- कान पकड़कर माफी मांगने को तैयार
अखिलेश यादव के सवाल पर बोले निशिकांत दुबे- कान पकड़कर माफी मांगने को तैयार
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: केरल में नतीजों से पहले ही CM पद को लेकर कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी! सरकार बनीं तो कौन होगा मुख्यमंत्री
Live: केरल में नतीजों से पहले ही CM पद को लेकर कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी! सरकार बनीं तो कौन होगा मुख्यमंत्री
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget